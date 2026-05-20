Lepší výdrž u chytrých hodinek? To slibuje Google v systému Wear OS 7

Google oficiálně představil novou generaci svého operačního systému pro chytré hodinky Wear OS 7 (viz android-developers.googleblog.com.com), který je postaven na nejnovějším Androidu 17. Aktualizace se zaměřuje na tři největší slabiny současných nositelných zařízení, kterými jsou výdrž na jedno nabití, přehlednost systému a hlubší propojení s telefonem. Vývojáři si mohou systém začít testovat v emulátoru již dnes, přičemž běžní uživatelé se stabilní verze dočkají na nových zařízeních koncem letošního roku.
Největší vizuální a funkční změnou jsou Live Updates, které zcela mění způsob, jakým hodinky pracují s aplikacemi běžícími na pozadí. Přímo na ciferníku nebo domovské obrazovce teď uvidíte v reálném čase se měnící widgety. Letmým pohledem na zápěstí tak ihned zjistíte, za jak dlouho dorazí objednaný Uber, jaké je aktuální skóre sportovního zápasu nebo kolik času zbývá do příjezdu kurýra, aniž byste museli otevírat samotnou aplikaci. S tím souvisí i konec klasických celoobrazovkových dlaždic, které střídají menší a přehlednější Wear Widgets ve formátech 2×1 a 2×2, jež designově přesně odpovídají widgetům, které můžete znát ze svého telefonu s Androidem.
Snad vůbec nejzásadnější má být vylepšení v oblasti výdrže baterie, kde mnoho hodinek s Wear OS je nutné nabíjet každý druhý den. Google zapracoval na hluboké optimalizaci procesů na pozadí, díky čemuž hodinky s Wear OS 7 nabídnou v průměru o 10 % delší výdrž baterie ve srovnání se starším Wear OS 6. Systém navíc přichází s novým fitness jádrem Wear Workout Tracker pro přesnější měření sportovních aktivit a chytřejším ovládáním médií. Nově tak půjde přímo ze zápěstí bleskově přepínat, zda má zvuk z telefonu hrát do bezdrátových sluchátek, nebo se má přesměrovat do domácího chytrého reproduktoru.
Třešničkou na dortu je pak hlubší integrace umělé inteligence Gemini. Vybrané hodinky s novým systémem dostanou schopnost využívat pokročilé AI agenty. Pomocí jednoduchého hlasového příkazu do hodinek tak bude možné nechat umělou inteligenci, aby na pozadí vykonala komplexní úkol v telefonu. Například objednala jídlo přes doručovací aplikaci, a to i v případě, že samotná aplikace nemá pro hodinky napsaný speciální software.
Jak jsme informovali výše, na prvních nových hodinkách se systémem Wear OS 7 objeví koncem roku. Kdy proběhne aktualizace stávajících modelů, není v tuto chvíli jisté. Je však nasnadě, že mezi prvními budou podporované modely Pixel Watch od Googlu.