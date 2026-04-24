Oppo Reno 15 Pro
Malý sympaťák
Michal Pavlíček

Ve střední třídě můžete aktuálně narazit na opravdu líbivý mobil Reno 15 Pro od Oppa, který dokáže zaujmout vzhledem, kvalitním displejem s malými rámečky či opravdu velkým úložným prostorem. Zajímavě to vypadá i s výdrží a dobíjením. Bude to však stačit na úspěch?

Oppo se pokouší opět dostat do širšího povědomí na českém trhu a kromě vlajkové řady logicky míří i do střední třídy, kam přináší řadu Reno 15. Na test dorazila verze s přídomkem Pro, která se snaží nabídnout mix velmi slušné výbavy v kompaktním těle. Současně však do hry vstupuje i cena 15 990 Kč, která rozhodně není nízká a takřka eliminuje možnost jakéhokoliv přešlapu či vážnějšího ústupku ve výbavě.

Technické parametry Oppo Reno 15 Pro

Kompletní specifikace
Konstrukce151,2 × 72,4 × 8 mm, 187 g, konstrukce: klasická, odolnost: IP69
DisplejAMOLED, 6,32" (2 640 × 1 216 px)
Fotoaparát200 Mpx, LED dioda, video: 3 840 × 2 160 px, 30 FPS
ChipsetMediaTek Dimensity 8450, , GPU: ano
Paměťvnitřní paměť: 512 GB, paměťové karty: ne
Datové funkce5G: ano, LTE: ano, Wi-Fi: Wi-Fi 6, Bluetooth: 5.4, NFC: ano
Operační systémAndroid 16
Akumulátor6 200 mAh, bezdrátové nabíjení: ne, doba nabíjení: 0:53 hodin
Dostupnostbřezen 2026,

Obsah balení: základní linka

V prodejním balení se kromě samotného telefonu nachází nezbytné návody, klíček pro otevření šuplíčku na SIM karty a dále USB kabel. A to je bohužel vše. Nabíjecí adaptér výrobce nepřibalil.

Nelíbilo se nám
  • chybí nabíječka

Konstrukční zpracování: buďte originální

První seznámení s mobilem ve vás jistě zanechá zážitek. Telefon na první pohled, především z čelní strany, vypadá jako kdejaký jiný, avšak jakmile jej uchopíte, pocítíte rozdíly. Oppo připravilo na dnešní dobu nebývale kompaktní mobil, který příjemně padne do dlaně. Malý telefon, ploché boky, zdánlivě větší tloušťka, byť pohled do tabulky parametrů prozradí, že jde jen o 8 mm. Díky rozměrům a hmotnosti 187 gramů se Reno 15 pro skutečně skvěle drží, navíc i jistě.

Samostatný odstavec si zaslouží zadní strana, která je originální. Někomu by její zpracování mohlo připomenout zimní námrazu, která je i hmatatelná. Záda tudíž nejsou zcela hladká. Povrchová úprava navíc zajišťuje decentní odlesky na sluníčku i zdánlivě se měnící vzhled v závislosti na úhlu dopadu světla. Za to patří Oppu uznání, zejména pokud hledáte mobil, který nebude mít každý druhý.

Zpracování je naprosto příkladné, mobil působí robustně. Konstrukce stojí na kovovém rámu a skleněné čelní i zadní straně. Není překvapením, že se dostalo i na zvýšenou odolnost IP68 a IP69, což znamená, že je telefon prachuvzdorný a ve vodě vydrží klidně 30 minut v hloubce až 1,5 metru.

Líbilo se nám
  • originální vzhled
  • pohodlně se drží
Displej: tenké rámečky a kvalitní AMOLED panel

Chloubou Rena 15 Pro je nepochybně 6,32" AMOLED panel, který má velmi tenké rámečky, je zcela plochý a má Full HD+ rozlišení. Co se týče sledování obsahu, chvalitebná je podpora HDR10+, ale také schopnost zobrazit více než miliardu barevných odstínů. Spokojen jsem byl i s maximálním jasem až 1 800 nitů, který je zcela dostačující pro používání obrazovky na přímém slunci. Maximální obnovovací frekvence činí 120 Hz, což je dostačující pro hraní her i svižné procházení obsahu obecně. Dostalo se i na oblíbenou funkci Always-On, kdy máte možnost mít na očích čas i zmeškané události nepřetržitě. O ochranu se pak stará sklíčko Gorilla Glass 7i. Výrobce navíc přidal ochrannou fólii, která je již aplikována na displeji.

Přímo do AMOLED displeje je integrována také čtečka otisků prstů. Je v rozumné výšce a reaguje až překvapivě dobře. Potěší nejen rychlost, ale i přesnost, kdy se stalo zcela výjimečně, že by senzor otisk prstu napoprvé nerozpoznal.

Líbilo se nám
  • 120Hz AMOLED
  • velmi tenké rámečky
  • vysoký maximální jas

Zvuk: vcelku klasika

Jakmile si pustíte první skladbu nebo video, rozpoznáte umístění reproduktorů. Oppo Reno 15 Pro má reproduktor na spodní hraně a pak nad displejem. Hrají dostatečně hlasitě, kvalita je spíše průměrná, nic co by překvapilo.

Líbilo se nám
  • hlasité reproduktory

Výkon hardwaru: výkonu má dostatek

V útrobách mobilu je Dimensity 8450 od MediaTeku společně s 12GB RAM. Neočekávejte, že budete s Renem 15 Pro okupovat přední příčky výkonnostních žebříčků, avšak nouzi o výkon mít rozhodně nebudete. Běžné činnosti jsou svižné, a to včetně hraní. Jakmile však budete delší dobu hrát vyloženě náročnější hry, telefon se citelně zahřívá. Oceníte jistě velké 512GB úložiště typu UFS 3.1, ze kterého je po prvním zapnutí k dispozici 450 GB pro vaše data.

Líbilo se nám
  • na danou třídu dostačující výkon
  • štědré úložiště i RAM

Výdrž baterie: spokojenost

Baterie má nadstandardní kapacitu 6 200 mAh, což se podepsalo na výdrži. Běžně se dostanete k nabíjení obden, tedy až druhý den navečer, a to i při poměrně náročném využívání. V tomto ohledu patří k telefon k nejlepším v kategorii. Nabíjení může být rychlé až 80 W, kdy mobil dočerpá energii za 53 minut. Na bezdrátové nabíjení se již bohužel nedostalo, což je škoda.

Líbilo se nám
  • slušná výdrž
  • velmi rychlé nabíjení
Nelíbilo se nám
  • nepodporuje bezdrátové nabíjení
Konektivita: zkrátka kompletní

V oblasti konektivity se lze spolehnout na Bluetooth 5.4, Wi-Fi 6, GPS, GLONASS i Galileo, ale třeba také NFC či 5G. Telefon zvládá i dvě nanoSIM, případně je připraven i na eSIM. Vždy však mohou být aktivní pouze dvě SIM karty současně.



Líbilo se nám
  • bezproblémová konektivita

Fotoaparát: třikrát slušně

Nadějně je novinka vybavena po stránce fotoaparátů. Hlavní 200megapixelový snímač s optickou stabilizací doplňuje 50megapixelový ultraširokoúhlý objektiv a 50megapixelový teleobjektiv s možností 3,5× přiblížení. Kvalita fotek z hlavního snímače je velmi dobrá. Barvy jsou věrné, ostrost je po celé ploše a nedochází ke slévání detailů, samozřejmě vyjma nočních scén, kde kvalita poměrně rychle klesá.

Ultraširokoúhlý objektiv se hodí na venkovní scény a těží z vysokého rozlišení. Teleobjektiv pak umožňuje 3,5× přiblížení bez ztráty kvality, snímky jsou plné detailů, jen už nesmíte přibližovat dále. Ačkoliv telefon k tomu vybízí, láká klidně na 120násobný zoom, ale pak už jde spíše o mazanice.

Spokojenost panuje i kolem záznamu videa, který je možný až ve 4K s 60 snímky za vteřinu, a to na všechny tři fotoaparáty. Video je klidné, záběry ostré a zvuk velmi slušný, vše je srozumitelné.

V průstřelu displeje je pak čelní 50megapixelová kamerka pro selfies, která kvalitou převážně potěší a nemusíte se obávat své výtvory sdílet.

Líbilo se nám
  • kvalitní hlavní snímač

Software: aktuálnost předností

Prostředí je založeno na nejnovějším Androidu 16 a nadstavbě ColorOS 14. Výsledek nevypadá zle, mimochodem jde o identické prostředí, které možná znáte z mobilů OnePlus. Přehlednost je dobrá, zvyknete si během několika dnů. Povedla se též optimalizace, vše funguje svižně, animace jsou líbivé a nikoliv trhané. V tomto ohledu není co vyčítat, stejně tak podpora ze strany výrobce je zatím dobrá. Aktuálně jsou v telefonu březnové bezpečnostní záplaty. V prostředí však narazíte na spoustu zbytečných aplikací, doporučujeme je odinstalovat, typicky například Temu.

Líbilo se nám
  • nejnovější prostředí
  • dobrá optimalizace
Nelíbilo se nám
  • spousta zbytečných aplikací
Zhodnocení

Oppo Reno 15 Pro má jednu důležitou vlastnost – vzhled, kterým zaujme. Následně potěší rozměry i zpracováním, kvalitním displejem či dostatečným výkonem. Fotoaparáty odvádí dobrou práci, telefonu tak zdánlivě nic nechybí. Dobrá výdrž a rychlé nabíjení pak podtrhují komplexní výbavu. Při současné akci se ale cena pohybuje kolem 16 tisíc korun. A zde už nastává problém, protože konkurence samozřejmě není malá a dokáže využít zaváhání v podobě absence bezdrátového nabíjení.

Konkurence

Nabízí se například Samsung Galaxy S25 FE, který je jen nepatrně dražší, přesto má bezdrátové nabíjení a subjektivně nabízí i přehlednější prostředí. Naopak má ovšem menší interní paměť.

Rozměry161,3 × 76,6 × 7,4 mm, 190 g
DisplejAMOLED, 6,7" (2 340 × 1 080 px)
Fotoaparát50 Mpx, video: 3 840 × 2 160 px, 60 FPS
ProcesorSamsung Exynos 2400 for Galaxy,
PaměťRAM: 8 GB, úložiště: 512 GB / 256 GB / 128 GBne
Akumulátor4 900 mAh

Opomenout nemůžeme Xiaomi 15T Pro s vyšším výkonem a podporou bezdrátového nabíjení. Do karet Xiaomi pak hraje výrazně nižší cena (cca o 3 tisíce korun).

Rozměry162,7 × 77,9 × 8 mm, 210 g
DisplejSuper AMOLED, 6,83" (2 712 × 1 280 px)
Fotoaparát50 Mpx, video: 7 680 × 3 840 px, 30 FPS
ProcesorMediaTek Dimensity 9400+,
PaměťRAM: 12 GB, úložiště: 1 000 GBne
Akumulátor5 500 mAh

Klady
  • velmi originální vzhled zadní strany
  • perfektně padne do ruky
  • kvalitní AMOLED displej
  • schopné fotoaparáty
  • 512GB paměť
  • nadprůměrná výdrž
Zápory
  • postrádá bezdrátové nabíjení
