oppo-reno-15-pro

Oppo se pokouší opět dostat do širšího povědomí na českém trhu a kromě vlajkové řady logicky míří i do střední třídy, kam přináší řadu Reno 15. Na test dorazila verze s přídomkem Pro, která se snaží nabídnout mix velmi slušné výbavy v kompaktním těle. Současně však do hry vstupuje i cena 15 990 Kč, která rozhodně není nízká a takřka eliminuje možnost jakéhokoliv přešlapu či vážnějšího ústupku ve výbavě.
Technické parametry Oppo Reno 15 ProKompletní specifikace
|Konstrukce
|151,2 × 72,4 × 8 mm, 187 g, konstrukce: klasická, odolnost: IP69
|Displej
|AMOLED, 6,32" (2 640 × 1 216 px)
|Fotoaparát
|200 Mpx, LED dioda, video: 3 840 × 2 160 px, 30 FPS
|Chipset
|MediaTek Dimensity 8450, , GPU: ano
|Paměť
|vnitřní paměť: 512 GB, paměťové karty: ne
|Datové funkce
|5G: ano, LTE: ano, Wi-Fi: Wi-Fi 6, Bluetooth: 5.4, NFC: ano
|Operační systém
|Android 16
|Akumulátor
|6 200 mAh, bezdrátové nabíjení: ne, doba nabíjení: 0:53 hodin
|Dostupnost
|březen 2026,
Obsah balení: základní linka
V prodejním balení se kromě samotného telefonu nachází nezbytné návody, klíček pro otevření šuplíčku na SIM karty a dále USB kabel. A to je bohužel vše. Nabíjecí adaptér výrobce nepřibalil.
- chybí nabíječka
Konstrukční zpracování: buďte originální
První seznámení s mobilem ve vás jistě zanechá zážitek. Telefon na první pohled, především z čelní strany, vypadá jako kdejaký jiný, avšak jakmile jej uchopíte, pocítíte rozdíly. Oppo připravilo na dnešní dobu nebývale kompaktní mobil, který příjemně padne do dlaně. Malý telefon, ploché boky, zdánlivě větší tloušťka, byť pohled do tabulky parametrů prozradí, že jde jen o 8 mm. Díky rozměrům a hmotnosti 187 gramů se Reno 15 pro skutečně skvěle drží, navíc i jistě.
Samostatný odstavec si zaslouží zadní strana, která je originální. Někomu by její zpracování mohlo připomenout zimní námrazu, která je i hmatatelná. Záda tudíž nejsou zcela hladká. Povrchová úprava navíc zajišťuje decentní odlesky na sluníčku i zdánlivě se měnící vzhled v závislosti na úhlu dopadu světla. Za to patří Oppu uznání, zejména pokud hledáte mobil, který nebude mít každý druhý.
Zpracování je naprosto příkladné, mobil působí robustně. Konstrukce stojí na kovovém rámu a skleněné čelní i zadní straně. Není překvapením, že se dostalo i na zvýšenou odolnost IP68 a IP69, což znamená, že je telefon prachuvzdorný a ve vodě vydrží klidně 30 minut v hloubce až 1,5 metru.
- originální vzhled
- pohodlně se drží
Displej: tenké rámečky a kvalitní AMOLED panel
Chloubou Rena 15 Pro je nepochybně 6,32" AMOLED panel, který má velmi tenké rámečky, je zcela plochý a má Full HD+ rozlišení. Co se týče sledování obsahu, chvalitebná je podpora HDR10+, ale také schopnost zobrazit více než miliardu barevných odstínů. Spokojen jsem byl i s maximálním jasem až 1 800 nitů, který je zcela dostačující pro používání obrazovky na přímém slunci. Maximální obnovovací frekvence činí 120 Hz, což je dostačující pro hraní her i svižné procházení obsahu obecně. Dostalo se i na oblíbenou funkci Always-On, kdy máte možnost mít na očích čas i zmeškané události nepřetržitě. O ochranu se pak stará sklíčko Gorilla Glass 7i. Výrobce navíc přidal ochrannou fólii, která je již aplikována na displeji.
Přímo do AMOLED displeje je integrována také čtečka otisků prstů. Je v rozumné výšce a reaguje až překvapivě dobře. Potěší nejen rychlost, ale i přesnost, kdy se stalo zcela výjimečně, že by senzor otisk prstu napoprvé nerozpoznal.
- 120Hz AMOLED
- velmi tenké rámečky
- vysoký maximální jas
Zvuk: vcelku klasika
Jakmile si pustíte první skladbu nebo video, rozpoznáte umístění reproduktorů. Oppo Reno 15 Pro má reproduktor na spodní hraně a pak nad displejem. Hrají dostatečně hlasitě, kvalita je spíše průměrná, nic co by překvapilo.
- hlasité reproduktory
Výkon hardwaru: výkonu má dostatek
V útrobách mobilu je Dimensity 8450 od MediaTeku společně s 12GB RAM. Neočekávejte, že budete s Renem 15 Pro okupovat přední příčky výkonnostních žebříčků, avšak nouzi o výkon mít rozhodně nebudete. Běžné činnosti jsou svižné, a to včetně hraní. Jakmile však budete delší dobu hrát vyloženě náročnější hry, telefon se citelně zahřívá. Oceníte jistě velké 512GB úložiště typu UFS 3.1, ze kterého je po prvním zapnutí k dispozici 450 GB pro vaše data.
- na danou třídu dostačující výkon
- štědré úložiště i RAM
Výdrž baterie: spokojenost
Baterie má nadstandardní kapacitu 6 200 mAh, což se podepsalo na výdrži. Běžně se dostanete k nabíjení obden, tedy až druhý den navečer, a to i při poměrně náročném využívání. V tomto ohledu patří k telefon k nejlepším v kategorii. Nabíjení může být rychlé až 80 W, kdy mobil dočerpá energii za 53 minut. Na bezdrátové nabíjení se již bohužel nedostalo, což je škoda.
- slušná výdrž
- velmi rychlé nabíjení
- nepodporuje bezdrátové nabíjení
Konektivita: zkrátka kompletní
V oblasti konektivity se lze spolehnout na Bluetooth 5.4, Wi-Fi 6, GPS, GLONASS i Galileo, ale třeba také NFC či 5G. Telefon zvládá i dvě nanoSIM, případně je připraven i na eSIM. Vždy však mohou být aktivní pouze dvě SIM karty současně.
- bezproblémová konektivita
Fotoaparát: třikrát slušně
Nadějně je novinka vybavena po stránce fotoaparátů. Hlavní 200megapixelový snímač s optickou stabilizací doplňuje 50megapixelový ultraširokoúhlý objektiv a 50megapixelový teleobjektiv s možností 3,5× přiblížení. Kvalita fotek z hlavního snímače je velmi dobrá. Barvy jsou věrné, ostrost je po celé ploše a nedochází ke slévání detailů, samozřejmě vyjma nočních scén, kde kvalita poměrně rychle klesá.
Ultraširokoúhlý objektiv se hodí na venkovní scény a těží z vysokého rozlišení. Teleobjektiv pak umožňuje 3,5× přiblížení bez ztráty kvality, snímky jsou plné detailů, jen už nesmíte přibližovat dále. Ačkoliv telefon k tomu vybízí, láká klidně na 120násobný zoom, ale pak už jde spíše o mazanice.
Spokojenost panuje i kolem záznamu videa, který je možný až ve 4K s 60 snímky za vteřinu, a to na všechny tři fotoaparáty. Video je klidné, záběry ostré a zvuk velmi slušný, vše je srozumitelné.
Oppo Reno 15 Pro (testovací video) – 4K, 60 FPS
V průstřelu displeje je pak čelní 50megapixelová kamerka pro selfies, která kvalitou převážně potěší a nemusíte se obávat své výtvory sdílet.
- kvalitní hlavní snímač
Software: aktuálnost předností
Prostředí je založeno na nejnovějším Androidu 16 a nadstavbě ColorOS 14. Výsledek nevypadá zle, mimochodem jde o identické prostředí, které možná znáte z mobilů OnePlus. Přehlednost je dobrá, zvyknete si během několika dnů. Povedla se též optimalizace, vše funguje svižně, animace jsou líbivé a nikoliv trhané. V tomto ohledu není co vyčítat, stejně tak podpora ze strany výrobce je zatím dobrá. Aktuálně jsou v telefonu březnové bezpečnostní záplaty. V prostředí však narazíte na spoustu zbytečných aplikací, doporučujeme je odinstalovat, typicky například Temu.
- nejnovější prostředí
- dobrá optimalizace
- spousta zbytečných aplikací
Zhodnocení
Oppo Reno 15 Pro má jednu důležitou vlastnost – vzhled, kterým zaujme. Následně potěší rozměry i zpracováním, kvalitním displejem či dostatečným výkonem. Fotoaparáty odvádí dobrou práci, telefonu tak zdánlivě nic nechybí. Dobrá výdrž a rychlé nabíjení pak podtrhují komplexní výbavu. Při současné akci se ale cena pohybuje kolem 16 tisíc korun. A zde už nastává problém, protože konkurence samozřejmě není malá a dokáže využít zaváhání v podobě absence bezdrátového nabíjení.
Konkurence
Nabízí se například Samsung Galaxy S25 FE, který je jen nepatrně dražší, přesto má bezdrátové nabíjení a subjektivně nabízí i přehlednější prostředí. Naopak má ovšem menší interní paměť.
Samsung Galaxy S25 FE 256 GB
|Rozměry
|161,3 × 76,6 × 7,4 mm, 190 g
|Displej
|AMOLED, 6,7" (2 340 × 1 080 px)
|Fotoaparát
|50 Mpx, video: 3 840 × 2 160 px, 60 FPS
|Procesor
|Samsung Exynos 2400 for Galaxy,
|Paměť
|RAM: 8 GB, úložiště: 512 GB / 256 GB / 128 GB, ne
|Akumulátor
|4 900 mAh
Opomenout nemůžeme Xiaomi 15T Pro s vyšším výkonem a podporou bezdrátového nabíjení. Do karet Xiaomi pak hraje výrazně nižší cena (cca o 3 tisíce korun).
Xiaomi 15T Pro 1 TB
|Rozměry
|162,7 × 77,9 × 8 mm, 210 g
|Displej
|Super AMOLED, 6,83" (2 712 × 1 280 px)
|Fotoaparát
|50 Mpx, video: 7 680 × 3 840 px, 30 FPS
|Procesor
|MediaTek Dimensity 9400+,
|Paměť
|RAM: 12 GB, úložiště: 1 000 GB, ne
|Akumulátor
|5 500 mAh
Foto: Michal Pavlíček, mobilenet.cz