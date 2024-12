Zdraží v Česku telefony kvůli sdružení OSA? Jeho argumentům neuvěříte

Fotografie: Bruce Mars, unsplash.com

Ochranný svaz autorský (OSA) informoval o tom, že podle vyneseného rozsudku Nejvyššího soudu ve sporu OSA vs. Vodafone autorům hudby a dalším uměleckým profesím náleží poplatky z dovezených chytrých telefonů, které mohou být využívány k ukládání, sdílení a kopírování hudby, filmů, obrázků nebo knih. Připomeňme, že právě pro mobilní telefony platí výjimka z roku 2006 vyhlášená Ministerstvem kultury ČR (poplatek musí odvádět například dovozci paměťových médií, jako jsou externí disky), ovšem OSA argumentuje tím, že na ni již nelze brát zřetel vzhledem k technologickému vývoji. V roce 2006 se totiž nepřekvapivě týkala v drtivé většině jednoduchých tlačítkových telefonů, které nebyly ani schopné přehrávat hudbu a videa.

„Soud konstatoval, že možnost svobodného zhotovení rozmnoženiny kterýmkoliv z nás pro soukromé užití musí být v takovém případě považováno za úkon, který může dotyčnému autorovi nebo umělci způsobit újmu, jelikož k němu dochází bez jeho předchozího svolení. Členské státy EU proto mají povinnost zavést zvláštní systém odměny, pokud nositelům práv taková újma vznikne,“ uvedl Roman Strejček, předseda představenstva OSA v reakci na rozhodnutí soudu.

OSA zdůrazňuje, že je nutné rozlišovat tlačítkové telefony a chytré mobilní telefony, které umožňují pořizování soukromých rozmnoženin prakticky bez ztráty kvality a v neomezené míře. Nicméně dnes, v době služeb jako Spotify, Apple Music, YouTube Music, Netflix, HBO a dalších, rozhodně telefony neslouží hromadně jako úložiště nelegálních kopií hudby a filmů, jak si pravděpodobně představuje OSA.

„Považuji za důležité zdůraznit, že nárok na náhradní autorskou odměnu nevzniká používáním chytrého telefonu uživatelem, jak bylo v některých médiích nepravdivě uvedeno. Odměnu hradí již dovozce telefonů z každého dovezeného přístroje do České republiky, což už řadu let mnoho dovozců respektuje,“ dodává Strejček. Je ovšem zřejmé, kdo ve finále jako vždy zvýšené náklady zaplatí – samozřejmě, že koncový uživatel. Jak dodává Lupa.cz, OSA přitom chce poplatek ve výši cca 1,5 Kč za gigabajt a maximálně 90 korun za jeden chytrý telefon. To by při množství prodaných telefonů v ČR už dělalo zajímavou sumu.

OSA se dokonce zabývá otázkou zpětného výběru náhradní odměny od zbytku trhu, a to až za několik let zpětně. Nejvyšší soud aktuálně věc vrátil Městskému soudu v Praze k dalšímu řízení, takže stále není rozhodnuto. „OSA bude v nejbližších dnech iniciovat jednání s těmi dovozci chytrých telefonů, kteří se argumentačně opírali o výjimku pro mobilní telefony, o narovnání minulosti a nastavení řádné spolupráce do budoucna,“ nastiňuje další kroky OSA Strejček.