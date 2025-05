MediaTek představil čipset Dimensity 9400e. Co nabídne vyšší střední třídě?

MediaTek oznámil procesor Dimensity 9400e, jenž patří pod modely 9400 a 9400+. Jak dodává gsmarena.com, v podstatě se jedná o přeznačený Dimensity 9300+ z loňského roku s drobnými změnami.

Get ready for more flagship-class experiences with the MediaTek Dimensity 9400e, unlocking a wider range of AI, connectivity & gaming features for more consumers. All Big Core CPU, Immortalis-G720 MC12 GPU, powerful GenAI & efficient connectivity.

Dimensity 9400e sází na design All Big Core, což v překlad znamená jedno jádro Cortex-X4 na taktu 3,4 GHz, tři jádra Cortex-X4 s taktem 2,85 GHz a čtyři jádra Cortex-A720 o taktu 2,0 GHz. Dodejme, že jde o stejnou sestavu jako v případě loňské verze 9300+. Čipset má dispozici také 8MB L3 cache a 10MB SLC, stejně jako podporuje paměť LPDDR5X s frekvencí až 8 533 MHz, což je zhoršení oproti 9 600 MHz u 9300+. Podporováno je také úložiště UFS 4 + MCQ. Grafický procesor je shodný s 9300+, to znamená, že je použit 12jádrový grafický čip Immortalis-G720 MC12 s hardwarově akcelerovanou podporou ray tracingu.

Většina mediálních funkcí a konektivity zůstává též shodná s 9300+, rozdílem ale je, že 9400e nabízí rychlejší Wi-Fi (7,3 Gb/s vs. 6,5 Gb/s). K dispozici je také Bluetooth 6.0 s duálním Bluetooth enginem a MediaTek uvádí, že dosah připojení je až 5 km v přímé viditelnosti. Model 9400e také podporuje nejnovější sadu MediaTek NeuroPilot SDK pro efektivní využití umělé inteligence.

MediaTek 9400e podporuje i technologie HyperEngine a Adaptive Gaming, oproti 9300+ pak přidává Frame Rate Converter, jenž má při hraní údajně dokázat snížit spotřebu energie až o 40 %. Jak? To jsme se bohužel nedozvěděli.

realme GT7 Series is the first phone to be equipped with the Android top 3 chipset - MediaTek Dimensity 9400e in the Indian market.

Global Launch – 27th May, 1:30 PM IST



Global Launch – 27th May, 1:30 PM IST



2025 Flagship Killer