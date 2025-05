MediaTek Helio G200 oficiálně: číslo roste, výkon ale skoro ne

MediaTek oznámil nový čipset Helio G200, nástupce Helia G100, vůči kterému bohužel není velkým upgradem, ač by to číselné označení mohlo naznačovat. Nový čip totiž stále podporuje max. 4G LTE (nemá 5G) a v kostce se liší jen vyšší taktovací frekvencí GPU, podporou vyšší kvality u HDR videa a pár drobnostmi.

Jak doplňuje gsmarena.com, v podstatě se tedy stále jedná o víceméně stejný 6nm čipset jako Helio G99 z roku 2022, což je samo o sobě smutné.

CPU má stejně jako dříve dvě jádra Cortex-A76 (2,2 GHz) a šest jader Cortex-A55 (2,0 GHz), grafická jednotka Mali-G57 MC2 je však nyní taktována na 1,1 GHz oproti původním 1,0 GHz. Helio G200 dále podporuje displeje s rozlišením 1080p+ a obnovovací frekvencí až 120 Hz. Lze jej spárovat s pamětí LPDDR4X RAM s rychlostí až 4 266 Mb/s a úložištěm UFS 2.2. Má vestavěný modem Cat. 13 DL 4G LTE, podporuje Wi-Fi 5 a Bluetooth 5.2, takže rozhodně nejde o výstřelek nejnovějších technologií a místo najde, stejně jako jeho předchůdci, nejčastěji ve smartphonech nižších cenových tříd.

GLOBAL FIRST ALERT🔥 The TECNO SPARK 40 Series will debut as the first smartphone with the MediaTek Helio G200, unleashing over 10%+ performance boost for faster computing, enhanced connectivity, and a seamless entertainment experience. Stay tuned for its global launch!#TECNO… pic.twitter.com/duQPaj7dIA