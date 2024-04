Samsung představil nové paměťové karty pro mobily a kapesní herní konzole

Samsung dnes představil nejnovější verzi paměťových karet microSD EVO Select a EVO Plus pro mobilní zařízení a kapesní herní konzole, jak uvádí v tiskové zprávě. Samsung EVO Select a EVO Plus se přitom mohou pochlubit zvýšenou přenosovou rychlostí až 160 MB/s, což představuje o 23 % více než u jejich předchůdců, a jsou tak perfektní i pro hraní, fotografování nebo natáčení videí ve vysokém rozlišení.

#Samsung announced new EVO Select and EVO Plus microSD Cards with improved speeds to transfer games, files, photos & videos to mobile devices and handheld gaming consoles faster. Read more: https://t.co/PPtHpMui9E pic.twitter.com/wzQ4BvoM7X