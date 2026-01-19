Z toho by si měli vzít čeští operátoři příklad. Verizon kompenzuje výpadek

Jak upozornili kolegové z phonearena.com, americký operátor Verizon se po masivním výpadku sítě, k němuž došlo v minulém týdnu, rozhodl odškodnit své zákazníky. Každý účet, který byl ve středu 15. ledna 2026 postižen výpadkem trvajícím více než sedm hodin, dostane kredit 20 dolarů.
Výpadek sítě Verizon přitom zasáhl přes milion účtů a trval více než sedm hodin. Uživatelé nemohli volat, připojit se k mobilní síti ani používat data. Přesná příčina výpadku sice nebyla oficiálně zveřejněna, ale zahraniční média v této souvislosti psala zejména o technické chybě v infrastruktuře, která zablokovala směrování hovorů a dat. Verizon dokonce přiznal, že kredit 20 dolarů plně nenahradí vzniklou škodu, ale alespoň symbolicky se zákazníkům omlouvá. S tím se samozřejmě všichni nespokojili a podle zpráv ze zahraničních fór se někteří zákazníci dočkali po konfrontaci operátora i náhrady 50 až 100 dolarů.
Čeští operátoři by si měli vzít příklad
Ačkoli tedy ani u Verizonu nemusí být odškodnění pro mnohé adekvátní (například pro řidiče Uberu, Boltu atp., kteří se při své práci silně spoléhají na své telefony, a byli tedy během výpadku v podstatě bez možnosti výdělku), u nás dostanou zákazníci po výpadcích obvykle reálně ještě o dost méně a v praxi většinou vůbec nic. Nemusíme přitom chodit daleko do historie – příkladem může být výpadek O2 ze 4. srpna loňského roku, kdy většina uživatelů nemohla používat mobilní data ani telefonovat taktéž několik hodin, a O2 nabídlo pouze poukaz 300 Kč. Na rozdíl od Verizonu navíc šlo o slevu pouze na další nákup mobilního zařízení či příslušenství – nikoli skutečnou finanční náhradu za vzniklou škodu nebo ztrátu služeb. A dřívější výpadky u ostatních? Většinou se prostě běžně neřešila plošná kompenzace, ale zákazníci se obvykle museli o možné náhrady ucházet formální reklamací.
Operátor O2 měl plošný výpadek služeb. Nefungovala zejména mobilní data – aktualizováno
Šance na kompenzaci existuje, ale musíte reklamovat
Výpadky služeb – ať už mobilního internetu, pevného připojení nebo digitální televize – se občas stávají, a to i u největších operátorů. To, že firma nabízí například poukaz nebo drobnou slevu, však neznamená, že zákazník ztrácí právo na reálnou kompenzaci. Podle Českého telekomunikačního úřadu je však nezbytné aktivně reklamovat nedostatečnou kvalitu služby. Pouhé oznámení výpadku nestačí – reklamace by měla být oficiální a obsahovat konkrétní požadavek – například snížení ceny služby. Zákon sice přesně neurčuje výši kompenzace, rozhoduje o ní operátor, ale správně podaná reklamace je nezbytným krokem, pokud chce spotřebitel získat alespoň nějakou formu náhrady.
Takže i když české firmy automaticky finančně nekompenzují výpadek, šance na náhradu existuje – musíte ji ale aktivně vyžádat.