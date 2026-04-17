Ceny iPhonů opět padají. Tisíce korun ušetříte při nákupu iPhonu 17 a Air

iPhony od Applu obvykle nebývají častými účastníky slev a zpravidla platilo, že si svou počáteční cenu drží po většinu roku. Zatímco přímo v oficiálním obchodě Applu to tak platí a současná generace iPhonů si drží své ceny z podzimu 2025, v jiných velkých obchodech dochází k zajímavým poklesům.
Apple iPhone Air
Začněme nejprve stylovým a tenkým iPhone Air. O něm jsme poměrně nedávno psali, že příjemně zlevnil a ceny se v mnoha obchodech v případě 256GB varianty pohybují kolem 23 tisíc korun. Nyní už jej lze ve zmíněné variantě sehnat i citelně levněji. Jmenovitě obchody iStyle a Mobil Pohotovost snížily cenu na 19 990 Kč. Poprvé se tak v oficiální distribuci dostala cena pod 20tisícovou hranici. Připomeňme, že 256GB verze se začínala prodávat za 29 990 Kč, za zhruba půl roku tak ztratila třetinu své ceny.
Může se stát, že vám 256GB jednoduše nestačí. Pro tyto účely je zlevněná už i 512GB varianta, která původně startovala na ceně 35 990 Kč, avšak nyní ji už ve vybraných obchodech pořídíte za 24 490 Kč. I v tomto případě jde o pokles o bezmála třetinu. Možná vůbec nejzajímavěji vypadá iPhone Air v 1TB variantě. Před půl rokem byste za něj dali 41 990 Kč, dnes už jen 25 990 Kč. To je pokles ceny o takřka 40 %.
Apple iPhone Air 256 GB
|Rozměry
|156,2 × 74,7 × 5,6 mm, 165 g
|Displej
|OLED, 6,5" (2 736 × 1 206 px)
|Fotoaparát
|48 Mpx, video: 3 840 × 2 160 px, 60 FPS
|Procesor
|Apple A19 Pro,
|Paměť
|úložiště: 256 GB, ne
|Akumulátor
|3 149 mAh
Apple iPhone 17
Oceníte spíše klasiku a ultraširokoúhlý foťák? Pak pro vás může být vhodnou volbou iPhone 17. U něho se nyní dostalo na první zaznamenáníhodnou slevu. Dosáhla výše 2 tisíc korun a ve vybraných obchodech tak iPhone 17 v 256GB variantě pořídíte za 20 990 Kč. Totéž platí i pro 512GB variantu, který rovněž zlevnila o 2 tisíce korun a lze ji mít za 26 990 Kč.
Apple iPhone 17 256 GB
|Rozměry
|149,6 × 71,5 × 8 mm, 177 g
|Displej
|OLED, 6,3" (2 622 × 1 206 px)
|Fotoaparát
|48 Mpx, video: 3 840 × 2 160 px, 60 FPS
|Procesor
|Apple A19,
|Paměť
|úložiště: 256 GB, ne
|Akumulátor
|? mAh