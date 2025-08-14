macOS spuštěný na iPadu a dokonce také iPhonu? Je to možné

Technologičtí nadšenci a vývojáři opět posouvají hranice možného, když se jednomu z nich podařilo nativně spustit desktopový operační systém macOS na jailbreaknutém iPadu, informuje o tom 9to5mac (viz 9to5mac.com). Tento průlom je důkazem o tom, jaký skrytý potenciál se skrývá v procesorech řady M, které Apple používá jak v Macích, tak v iPadech. Nejedná se o žádnou virtuální plochu, nýbrž o skutečnou emulaci operačního systému, která běží přímo na hardwaru iPadu.
Vývojář s přezdívkou Zhuowei Zhang dokázal, že hardware iPadu je pro takový úkol připraven. I přesto, že se mu podařilo spustit desktopové rozhraní, projekt je zatím v rané fázi vývoje. Výkon zařízení není optimální a mnoho klíčových funkcí ještě nefunguje. Velkou výzvou je zatím například podpora GPU akcelerace a funkčnost USB-C příslušenství. Nicméně samotný fakt, že se podařilo spustit macOS, je obrovský technický úspěch.
Tento projekt je sice spíše technologickou kuriozitou než reálným produktem, ale jasně ukazuje, že iPad s čipem M-série má dostatek výkonu, aby se vyrovnal standardním počítačům Mac. To znovu otevírá debatu o tom, zda iPadOS dostatečně využívá potenciál tohoto výkonného hardwaru a zda by Apple v budoucnu neměl nabídnout více možností pro multitasking a produktivitu.
Nezajímavě rozhodně nevypadá ani běh macOS na hardwaru současných iPhonů, jak dokazuje uživatel Duy Tran na sociální síti X (viz x.com). Ukazuje zde například Terminál, Diskovou utiliua, Monitor aktivity či dokonce Xcode. Je však nutné dodat, že optimalizace není vůbec dobrá, avšak jakožto ukázka případných možností hardwaru je to dobrá.
macOS on iPhone running Activity Monitor and Xcode pic.twitter.com/wPGvNRtD6P— Duy Tran (@khanhduytran0) August 11, 2025