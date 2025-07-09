iPad 11 je teď za tu nejlepší cenu. Vyjde vás jen na dvě stovky měsíčně

iPad 11 nejlevněji
iPad je přímo ideální volbou pro studenty, kteří ho využijí na psaní poznámek, učení se nebo práci s dokumenty. Díky podpoře Apple Pencil se hodí i pro kreslení nebo zapisování nápadů. Ale i pokud mezi studenty nepatříte, najdete pro něj spoustu využití, a to doma, v práci nebo i na cestách. Je lehký, praktický a zvládne vše, co od moderního zařízení očekáváte.
- iPad 11 (2025) za 199 Kč měsíčně
S Cashtecem si iPad pronajmete na tři roky, po skončení pronájmu ho jednoduše vrátíte a můžete přejít na novější model. Po celou dobu máte také jistotu záruky, a pokud by se zařízení pokazilo, dostanete náhradní kus, abyste mohli fungovat bez přerušení. Všechno se navíc vyřizuje pohodlně online, bez složitého papírování.
MacBook Air 13 za polovinu
A pokud přece jen preferujete větší displej a plnohodnotnou klávesnici, můžete sáhnout po MacBooku Air, který je v pronájmu dostupný už od 429 Kč měsíčně. Ve výsledku tak za něj zaplatíte pouze 15 444 Kč místo běžné ceny 29 990 Kč. A stejně jako u iPadu platí, že po celou dobu máte zařízení chráněné zárukou a nemusíte se starat o jeho prodej.
- MacBook Air 13" 2025, M4 od 429 Kč měsíčně