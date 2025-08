Budoucí vlajkovou loď OnePlus 15 čekají radikální změny. Na co se připravit?

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Úřadující vlajkovou lodí značky OnePlus je model OnePlus 13, přičemž jeho nástupce ponese označení OnePlus 15. Přeskočení čísla 14 je pochopitelná, neboť číslo 4 je v čínské kultuře považováno za nešťastné a spojováno se smrtí. Budoucí vlajkový model má přijít s celou řadou změn, které se možná ne vždy setkají s kladným přijetím ze stran zákazníků či stávajících uživatelů.

Dle nejnovějších spekulací ze sociální sítě Weibo (viz weibo.cn) by se měl OnePlus 15 zbavit po dlouhá léta ikonického kruhového modulu s fotoaparáty na zadní straně. Namísto něj má mít obdélníkový modul se zaoblenými rohy, pravděpodobně po vzoru současných telefonů OnePlus 13T a OnePlus 13s. S fotoaparáty má souviset i další změna, a to nepokračování spolupráce se značkou Hasselblad. Otázkou samozřejmě je, nakolik se to případně projeví na kvalitě objektivu a výsledných fotografií. Hovoří se o tom, že hlavní snímač by měl disponovat 50megapixelovým rozlišením a optickou stabilizací obrazu.

Možná podoba fotomodulu na OnePlus 15, a to po vzoru modelu OnePlus 13s na fotografii

Další změna se má dotknout displeje. Doposud se například OnePlus 13 chlubí velmi vysokým rozlišením s jemností 510 PPI, někdy taky označovaný jako panel s Quad HD+ rozlišením. Nástupce se však má spokojit s nižším, jen Full HD+ panelem, který bývá označován někdy jako 1,5K.

V další výbavě by se měl objevit procesor Snapdragon 8 Elite 2 nebo křemíko-uhlíková baterie s kapacitou minimálně 7 000 mAh a podporou 100W drátového nabíjení. Na další informace o výbavě si ale musíme počkat, do představení OnePlus 15 totiž může klidně zbývat i několik měsíců.