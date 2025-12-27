Budou nové Xiaomi Watch 5 zdobit i vaše zápěstí? Výbavou si vás snadno získají

Letošní Vánoce se nesou nejen ve znamení chybějící sněhové nadílky, ale také uvedení minimálně dvou zajímavých novinek z dílny čínského Xiaomi. Vedle představení vlajkového modelu Xiaomi 17 Ultra, který v edici Leica disponuje dokonce mechanickým kroužkem pro regulaci zoomu, jsme se dočkali také nových chytrých hodinek Xiaomi Watch 5. Podobně jako v minulosti se i nyní jedná o zařízení napěchované funkcemi s prémiovým zpracováním.
Xiaomi Watch 5 zůstávají věrné klasickému kulatému designu, pouzdru z nerezové oceli a safírovému sklíčku, které chrání 1,54" AMOLED displej. Ten nabízí dostatečně vysoké rozlišení 480 × 480 pixelů a 60Hz obnovovací frekvenci, i když maximální jas 1 500 nitů může ve srovnání s některou konkurencí působit již jen průměrně. Novinka váží 56 gramů, pouzdro má tloušťku 12,3 mm a samozřejmostí je kompletní voděodolnost.
Uvnitř hodinek tiká čipset Qualcomm Snapdragon W5 spolu s koprocesorem Hengxuan 2800 pro energeticky nenáročné úkony. Výsledkem má být až 6denní výdrž při plném nabití baterie, která má úctyhodnou kapacitu 930 mAh. V energeticky úsporném režimu pak výrobce slibuje dokonce až 18 dní na jedno nabití. Přitom nechybí žádné sportovní ani zdravotní funkce, jako jsou EKG, SpO2, monitoring stresu, spánku a měření více než 100 sportovních aktivit. K dispozici jsou i pokročilé běžecké funkce včetně offline mapových podkladů, vše pod záštitou systému HyperOS 3.0. EKG senzor navíc umožňuje provádění gest skrze detekci svalů na zápěstí, čímž lze ovládat například hovory či přehrávání hudby. Z hlediska konektivity nechybí podpora eSIM, Bluetooth 5.4, Wi-Fi ani NFC.
Co se týče ceny, hodinky budou dostupné se silikonovým, koženým, nebo dokonce titanovým řemínkem (vyrobeným pomocí 3D tisku). V nejlevnějším provedení vycházejí v přepočtu na přibližně 7 tisíc Kč. O oficiální české dostupnosti a cenách se zřejmě dozvíme více až v průběhu veletrhu MWC 2026, kde obvykle dochází k evropské premiéře novinek od Xiaomi.
Načíst všechny komentářePřidat názor