Chytré hodinky Amazfit T-Rex Ultra 2 vyrostly a dostaly obří baterii

Amazfit je v segmentu chytrých hodinek velmi dobře zapsán. Ve vyšší třídě se soustředí na maximálně sportovně zaměřené a vysoce odolné hodinky. Pomyslným vrcholem nabídky je novinka zvaná T-Rex Ultra 2. Nová generace se chlubí robustním tělem, kdy střední rámeček je z polymeru, zatímco spodní pouzdro, tlačítka i luneta z titanu 5. třídy. Nechybí ani poctivá odolnost do 10 ATM, výrobce zmiňuje možnost potápění až do hloubky 45 metrů. Hmotnost samotného těla hodinek je zhruba 67 gramů.
Hodinky jsou rovněž navrženy tak, aby fungovaly i v extrémním chladu. Díky režimu nízkých teplot zůstávají klíčové funkce plně ovladatelné i při poklesu teploty až na –30 °C. Na těle hodinek se nachází dvoubarevná LED dioda, která nabízí tři intenzity bílého světla a zelené světlo, které má působit méně rušivě a poskytnout širší zorné pole.
Displej si T-Rex Ultra 2 ponechaly kruhový, je typu AMOLED a má dostatečně jemné rozlišení. Nově však vyrostl na 1,5", za což vděčíme i většímu tělu o průměru 51 milimetrů. Potěší vysoká úroveň jasu až 3 000 nitů. S čitelností venku by tak neměl být sebemenší problém. O ochranu se stará safírové sklíčko. Dostalo se na biometrický senzor BioTracker PPG, který by měl velice přesně měřit srdeční frekvenci a okysličení krve.
Dostalo se i na dvoupásmovou GPS, kdy je možné si stahovat mapové podklady přímo do hodinek a neustále mít na očích, kde přesně jste. Z konektivity nechybí ani Bluetooth 5.2 a Wi-Fi, o propojení se stará systém Zepp OS. Ten umožňuje i stahování aplikací do hodinek, kupříkladu i takové pro propojení s akční kamerou GoPro. S hodinkami lze telefonovat nebo platit, neboť nechybí NFC.
Výrazným vylepšením prošla mezigeneračně baterie, která si polepšila o 370 mAh a nově se pyšní kapacitou 870 mAh. Amazfit slibuje až 30denní výdrž na jedno nabízí, přičemž při intenzivním používání by mělo jít o 10 dní bez nabíječky. Nabíjení je magnetické, avšak dlouhé. Velká baterie si vybírá daň a na nabíjecí podložce musí hodinky strávit zhruba 3 hodiny.
Nové chytré hodinky Amazfit T-Rex Ultra 2 se již nabízejí na českém trhu, a to za 13 990 Kč.
Technické parametry Amazfit T-Rex Ultra 2Kompletní specifikace
|Konstrukce
|51 × 51 × 14,3 mm, 89,2 g, odolnost: IP68 / MIL-810G
|Pásek
|umělý, vyměnitelný: ano (26 mm), zapínání: přezka
|Displej
|AMOLED, 1,5" (480 × 480 px), tvar: kruhový
|Systém
|proprietální, kompatibilní s: Android, iOS
|Datové funkce
|Bluetooth: 5.2, Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac, mobilní sítě: ne, NFC: ano
|Chipset
|Paměť
|vnitřní paměť: ?, paměťové karty: ?
|Akumulátor
|870 mAh, nabíjení: proprietární kolébka, doba nabíjení: 3:00 hodin
|Dostupnost
|únor 2026, 13 990 Kč