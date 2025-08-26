mobilenet.cz na sociálních sítích

Xiaomi chystá průlom v chytrých hodinkách: Masivní baterie a LTE konektivita

Michal Pavlíček
1
Xiaomi chystá průlom v chytrých hodinkách: Masivní baterie a LTE konektivita
Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz
  • Baterie by měla nabídnout kapacitu 930 mAh
  • Softwarovou stránku hodinek má zajišťovat systém HyperOS

Xiaomi se podle posledních informací serveru IT Home (viz ithome.com) připravuje na uvedení chytrých hodinek, které by mohly významně posunout hranice ve svém segmentu. Očekávaný model, který by mohl nést označení Xiaomi Watch 4 Pro, se zaměří na klíčový problém většiny svých konkurentů: slabou výdrž baterie při využití mobilní konektivity. Díky obrovské baterii by mohly tyto hodinky nabídnout významnou konkurenční výhodu.

Xiaomi Watch S4Xiaomi Watch S4Xiaomi Watch S4Xiaomi Watch S4Xiaomi Watch S4
Xiaomi Watch S4
Xiaomi Watch S4
Xiaomi Watch S4
Xiaomi Watch S4
Xiaomi Watch S4
Na celou obrazovku
Současné chytré hodinky Xiaomi Watch S4

Nejvýraznějším prvkem nového zařízení je obrovská baterie s kapacitou 930 mAh. Ta je podstatně větší než standard, který je v současné době běžný, a slibuje, že hodinky dokážou bez problémů vydržet několik dní na jedno nabití, a to i při aktivním používání LTE konektivity. Právě slabá výdrž baterie je nejčastějším kamenem úrazu u hodinek s LTE, a pokud se Xiaomi podaří tento problém vyřešit, získá náskok před mnohými dalšími výrobci.

Kromě dechberoucí kapacity baterie se hodinky zaměří také na plnou nezávislost na smartphonu. K tomu poslouží podpora eSIM, která umožní uživatelům provádět hovory, posílat zprávy a využívat mobilní data přímo z hodinek, ať už se nacházejí kdekoliv. S integrovaným čipem eUICC by se tak chytré hodinky mohly stát plnohodnotnou náhradou telefonu v situacích, jako je sportování, běh nebo rychlé vyřízení pochůzek.

Recenze Xiaomi Watch S4 – Když se dílo podaří
Přečtěte si také

Recenze Xiaomi Watch S4 – Když se dílo podaří

Nový model poběží na operačním systému HyperOS od Xiaomi, což zaručuje plynulé propojení s ekosystémem značky. Jeho uvedení na trh je očekáváno spolu s novou vlajkovou lodí Xiaomi 16 a tabletem Pad 8. Xiaomi se tak očividně připravuje představit komplexní portfolio zařízení, které se navzájem perfektně doplňují. Bude zajímavé sledovat, zda se v nadcházejících týdnech a měsících dozvíme více informací.

ithome.com, ,
Související články
Nejčtenější články
Diskuze ke článku
Martin Jeřábek
Martin Jeřábek
To zní slibně konečně nárůst, si pamatuji na dobu LG která už v té době měla v jednom modelu 700mAh..
Odpovědět

Načíst všechny komentáře

Přidat názor

Nejživější diskuze