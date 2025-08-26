Xiaomi chystá průlom v chytrých hodinkách: Masivní baterie a LTE konektivita

Xiaomi se podle posledních informací serveru IT Home (viz ithome.com) připravuje na uvedení chytrých hodinek, které by mohly významně posunout hranice ve svém segmentu. Očekávaný model, který by mohl nést označení Xiaomi Watch 4 Pro, se zaměří na klíčový problém většiny svých konkurentů: slabou výdrž baterie při využití mobilní konektivity. Díky obrovské baterii by mohly tyto hodinky nabídnout významnou konkurenční výhodu.
Nejvýraznějším prvkem nového zařízení je obrovská baterie s kapacitou 930 mAh. Ta je podstatně větší než standard, který je v současné době běžný, a slibuje, že hodinky dokážou bez problémů vydržet několik dní na jedno nabití, a to i při aktivním používání LTE konektivity. Právě slabá výdrž baterie je nejčastějším kamenem úrazu u hodinek s LTE, a pokud se Xiaomi podaří tento problém vyřešit, získá náskok před mnohými dalšími výrobci.
Kromě dechberoucí kapacity baterie se hodinky zaměří také na plnou nezávislost na smartphonu. K tomu poslouží podpora eSIM, která umožní uživatelům provádět hovory, posílat zprávy a využívat mobilní data přímo z hodinek, ať už se nacházejí kdekoliv. S integrovaným čipem eUICC by se tak chytré hodinky mohly stát plnohodnotnou náhradou telefonu v situacích, jako je sportování, běh nebo rychlé vyřízení pochůzek.
Nový model poběží na operačním systému HyperOS od Xiaomi, což zaručuje plynulé propojení s ekosystémem značky. Jeho uvedení na trh je očekáváno spolu s novou vlajkovou lodí Xiaomi 16 a tabletem Pad 8. Xiaomi se tak očividně připravuje představit komplexní portfolio zařízení, které se navzájem perfektně doplňují. Bude zajímavé sledovat, zda se v nadcházejících týdnech a měsících dozvíme více informací.
