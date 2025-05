Bude takhle vypadat Xiaomi 16? Vůbec poprvé se ukazuje jeho design

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

V Xiaomi se sice aktuálně připravují na zásadní novinky, které představí v tomto týdnu, avšak práci samozřejmě probíhají i na dalších klíčových telefonech. Jak informuje server Majinbu Official (viz majinbuofficial.com), už za několik měsíců se dočkáme vlajkového modelu Xiaomi 16. Již dnes se ale můžeme podívat na první rendery, které poodhalují vzhled připravované novinky.

Je patrné, že Xiaomi hodlá navázat na designový směr z řady 15, což dokazuje například modul s fotoaparáty. Zřejmě se také dočkáme i dvojbarevného řešení zadní strany. To se snaží ilustrovat i barevný obrázek vycházející právě z uniklého renderu. Pokud by se to reálně potvrdilo, mohlo by Xiaomi 16 vypadat i vcelku originálně.

Pravděpodobná podoba Xiaomi 16

Ve výbavě telefonu má figurovat procesor Snapdragon 8 Elite 2, přičemž Xiaomi 16 má být jeden z prvních mobilů, který tento procesor nabídne. Ostatně čínský výrobce má čekat na představení ze strany Qualcommu, které proběhne zřejmě v září. Spekuluje se dále o velké baterii s kapacitou až 6 800 mAh. Termín představení by měl být dle současných informací během září.