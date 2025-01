Příslušenství HMD OffGrid přidá satelitní konektivitu jakémukoli smartphonu

HMD na veletrhu CES 2025, jenž právě probíhá v americkém Las Vegas, odhalilo satelitní záchranné zařízení OffGrid. Vlastně jde o malý nouzový gadget pro outdoorové nadšence, kteří jej využijí při objevování odlehlých částí světa, kde chybí tradiční mobilní připojení, jako je například Nový Zéland.

📡 No signal? No problem.

Introducing HMD OffGrid —the ultimate adventure companion. 🚨✋ With HMD OffGrid, you’re never alone—even when you’re miles off the grid. Designed to keep you safe and in control. 🛟 #HMDOffGrid​ https://t.co/65At4R8nvH pic.twitter.com/HM34YatzhI