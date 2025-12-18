Bude nešvar napraven? iPhone 17e má mít důležitou funkci, která iPhonu 16e chybí

Připravovaný iPhone 17e, který by se měl na trhu objevit začátkem roku 2026, slibuje vyřešení jedné z nejvíce kritizovaných vlastností svého předchůdce, o čemž píše server The Information (viz theinformation.com). Zatímco model iPhone 16e sice nabízel bezdrátové nabíjení, postrádal magnety pro systém MagSafe, což výrazně omezovalo kompatibilitu s oblíbeným příslušenstvím. Novinka tento „nedostatek“ napraví a plnou podporu MagSafe konečně přinese, čímž se funkčně přiblíží dražším sourozencům.
Kromě návratu magnetů se očekávají i významná vylepšení vnitřní výbavy. Srdcem telefonu má být čip A19, který využívá i standardní iPhone 17. Další podstatnou změnou je nasazení mobilního modemu druhé generace s označením C1X, jenž nahradí starší verzi C1. Vylepšení se dočká i přední strana. Selfie kamerka by měla dostat snímač s rozlišením 18 megapixelů který bude sjednocený napříč celou rodinou modelů pro rok 2026.
V oblasti displeje Apple pravděpodobně použije LTPS OLED panel z předchozí generace, ovšem s modernějším vzhledem díky užším rámečkům. Hlavní zadní fotoaparát si zachová osvědčené rozlišení 48 megapixelů, avšak nadále má zůstat osamocen. iPhone 17e se tak rýsuje jako podstatně dospělejší verze dostupného iPhonu, která už nebude uživatele nutit k ústupkům v oblasti praktické konektivity a výkonu.