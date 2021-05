Brzy vypnete Android telefon pouhým vyslovením příkazu

Vypínací tlačítko u telefonů s operačním systémem Android 12 bude mít kromě své nejběžnější funkce (zapnutí/vypnutí displeje) také jednu novou „vychytávku“. V defaultním nastavení má totiž podržení tlačítka probudit Google Asistenta (tuto možnost bude možné deaktivovat), a uživatelé tak mohou pomocí jednoduchého hlasového příkazu vypnout telefon.

