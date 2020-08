Navigace Waze nově podporuje zadávání příkazů skrze Google Asistenta i u iOS

Populární navigace Waze již delší dobu podporuje zadávání příkazů skrze Google Asistenta, doposud jej však mohli využívat pouze majitelé Android zařízení, zatímco uživatelé produktů s logem nakousnutého jablka měli smůlu. To se změní s nejnovější aktualizací, která přináší integraci Google Asistenta pro Waze i do iOS. Důležité je zmínit, že je takto možné (alespoň prozatím) dávat hlasové příkazy pouze v anglickém jazyce.

Now available in all EN-countries for Android and iOS.