Držte minutu ticha za BlackBerry. Prodeje telefonů končí v srpnu 2020

Poté, co se rozhodlo kanadské BlackBerry (dříve Research In Motion) ukončit vývoj operačního systému BlackBerry OS a zaměřit se na bezpečnostní softwarová řešení, odkoupila licenci k výrobě zařízení s logem ostružiny čínská společnost TCL. Dnes bylo však na twitterovém účtu společnosti BlackBerry oznámeno, že počínaje 31. srpnem 2020 prodeje smartphonů BlackBerry končí.

Čínské TCL již nadále nebude disponovat právy tyto telefony navrhovat, vyrábět či prodávat. Stávajícím zákazníkům však bude i nadále poskytovat veškerou potřebnou podporu k existujícím modelům, včetně zákonem stanovené záruky i uživatelského servisu, a to až do 31. srpna 2022, případně ještě déle, pokud to nařizují místní zákony na daných trzích.

Jestli se někdy v budoucnu plánuje oživení telefonů BlackBerry, se v příspěvku bohužel neuvádí. Rozhodně by to však stálo za to. O vaše názory k této smutné zprávě se můžete podělit v komentářích pod článkem.