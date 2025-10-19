RedMagic 11 Pro a 11 Pro+: Noví hráči s aktivním chlazením a monstrózními bateriemi

Značka RedMagic, spadající pod Nubii, oficiálně představila v Číně svou nejnovější generaci herních vlajkových lodí: modely RedMagic 11 Pro a 11 Pro+ (viz nubia.com). Novinky lákají špičkovým hardwarem a pokročilými chladicími systémy, které mají zaručit konzistentní výkon pro ty nejnáročnější mobilní hráče.
Oba telefony pohání momentálně nejvýkonnější procesor Snapdragon 8 Elite Gen 5 SoC, který je doplněn o vlastní herní čip RedMagic R4. Tyto komponenty vyžadují skutečně efektivní systémy chlazení, a zde značka RedMagic opět inovuje.
Oba modely jsou vybaveny integrovaným aktivním chladicím ventilátorem a velkou parní komorou s tekutým kovem. Model 11 Pro+ jde však ještě dál a přidává pulzující vodní chladicí motor, díky čemuž by neměl mít jakékoliv problémy s přehříváním. Oba telefony nabídnou až 24 GB RAM (LPDDR5T) a až 1 TB úložiště (UFS 4.1 Pro).
V oblasti displeje se oba telefony shodují. Nabízejí 6,85palcový BOE X10 AMOLED panel s rozlišením 1.5K a obnovovací frekvencí 144 Hz. Co je pro hráče klíčové, je svižná odezva: dotyková vzorkovací frekvence dosahuje 3 000 Hz. RedMagic nezapomněl ani na herní tlačítka – oba modely mají duální dotyková ramenní tlačítka s frekvencí 520 Hz. Pro maximální ponoření do hry je zde i čelní kamerka pod displejem a 3D ultrazvuková čtečka otisků prstů.
Ačkoliv design a fotoaparáty (oba modely mají 50megapixelový hlavní a 50megapixelový ultraširokoúhlý objektiv, a dále již zmíněnou 16megapixelovu selfie kamerku) jsou shodné, modely se liší v klíčových oblastech, a to především u baterie a nabíjení.
Model 11 Pro sází na baterii s kapacitou 8 000 mAh, zatímco model 11 Pro+ naopak volí o něco menší kapacitu, konkrétně 7 500 mAh, ale kompenzuje to extrémně rychlým 120W kabelovým a 80W bezdrátovým nabíjením. Základní model 11 Pro zvládá jen 80W drátové nabíjení a s bezdrátem si nerozumí vůbec. Oba telefony se chlubí tenkým profilem 8,9 mm, váhou 230 g, a dalšími funkcemi jako 3,5mm jack, Wi-Fi 7, NFC, stereo reproduktory a stupněm krytí IPX8. Běží na systému RedMagic OS 11 s AI funkcemi.
Na čínském trhu se obě novinky začínají prodávat, cenové rozpětí je samozřejmě široké, máme zde dva modely a několik paměťových variant. Základem je model RedMagic 11 Pro s 256GB úložištěm a 12GB RAM za v přepočtu necelých 18 tisíc korun i s daní. Na opačném konci stojí RedMagic 11 Pro+ s 1TB úložištěm a 24GB RAM za v přepočtu zhruba 27 tisíc korun s daní.
Technické parametry Nubia RedMagic 11 Pro+ 1 TBKompletní specifikace
|Konstrukce
|163,8 × 76,5 × 8,9 mm, 230 g, konstrukce: klasická, odolnost: IPx8
|Displej
|AMOLED, 6,85" (2 688 × 1 216 px)
|Fotoaparát
|50 Mpx, LED dioda, video: 7 680 × 4 320 px, 30 FPS
|Chipset
|Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, + ?×2,5 GHz, GPU: ano
|Paměť
|RAM: 24 GB, vnitřní paměť: 1 000 GB, paměťové karty: ?
|Datové funkce
|5G: ano, LTE: ano, Wi-Fi: Wi-Fi 7, Bluetooth: 6.0, NFC: ano
|Operační systém
|Android 16
|Akumulátor
|7 500 mAh, bezdrátové nabíjení: ano
|Dostupnost
|, ?