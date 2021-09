Bezpečnostní nastavení z Androidu 11 se dostane i do starších verzí

Fotografie: Google

Každá nová verze Androidu se mimo jiné soustředí na zvýšení bezpečnosti. Zní to jako klišé, ale nejslabším článkem zabezpečení je uživatel. Ten mnohdy bezmyšlenkovitě stahuje aplikace a dává jim všechna oprávnění, o která si řeknou. Protože dnes telefony mají dostatečně velká úložiště, jen málokdo se stará o to, že by měl starší aplikace odinstalovat. Ty tak mohou po dlouhé měsíce nebo roky využívat udělená oprávnění k nekalé činnosti.

Z toho důvodu přišel Android 11 s bezpečnostní funkcí, která dlouhodobě nepoužívaným aplikacím odebere jejich oprávnění. Obvykle si toho ani nevšimnete a pokud ano, pak není problém aplikaci příslušná oprávnění udělit znovu.

Google na svém blogu informuje, že tuto možnost budou mít nově majitelé Androidů 6.0 a novějších. To jsou přibližně telefony vyráběné od roku 2015. Novinka se do telefonu dostane prostřednictvím aktualizace Google Play Services. Celý proces by měl začít v prosinci, na konci prvního čtvrtletí roku 2022 by danou funkci měli mít všichni uživatelé zmíněných telefonů.