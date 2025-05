motorola-edge-60-fusion

Špičková odolnost, velký displej či baterie s nadstandardní kapacitou. To jsou jen některé z předností novinky Edge 60 Fusion, kterou lze aktuálně pořídit za 7,5 tisíc korun. Jak se cenově nejdostupnější zástupce řady Edge 60 povedl a stojí za pozornost?

Motorola nás pravidelně zásobuje novinkami z oblíbené řady Edge, která představuje ideální kompromis mezi cenou a výbavou. Je to ale také případ nového modelu Edge 60 Fusion? A odpovídá výbava spíše aktuální ceně 7,5 tisíc korun, nebo standardní doporučené ceně 10 tisíc Kč?

Obsah balení: ach ta vůně

V bílé krabičce, prosté plastových obalových materiálů, čeká smartphone, USB-C/USB-C kabel, nástroj na vytažení slotu na SIM a také povedené pouzdro. Jak je patrné z fotografií, pouzdro z recyklovaného materiálu barevně ladí s telefonem a chrání jej na všech důležitých místech, stále však dává prostor vyniknout povedenému designu.

Líbilo se nám včetně pouzdra

Konstrukční zpracování: hezká na pohled, příjemná na dotyk

Motorola opakovaně dokázala, že design umí, přičemž Edge 60 Fusion sází na poměrně osvědčený recept. Ten spočívá v konstrukci využívající zaoblení displeje i zad, jež jsou navázaná na tenký rámeček. Telefon se díky tomu i příjemněji drží a působí prémiověji. Netřeba se přitom obávat, že byste měli problém nahmatat (či snad stlačit) tlačítka na pravém boku, která fungují příkladně. Rámeček je pak pouze plastový, což je v dané cenové kategorii běžné, novinka má však jiné eso v rukávu – ochranu IP69. Také se ale chlubí tím, že ochrana odpovídá standardu MIL-STD-810H. Edge 60 Fusion tak snese vysokou vlhkost, extrémní teploty, ponoření do vody, stejně jako pobyt v myčce, i když není záhodno takovéto věci testovat.

Povedená je také haptická odezva, která je mírně nadprůměrná. Slot na spodní straně zase pojme nejen dvě nanoSIM, ale také kombinaci nanoSIM + paměťové karty microSD, což je dnes již téměř nevídané. Z estetického hlediska je pak jedinou kaňkou na kráse výraznější potisk na spodní straně s povinnými informacemi, například „CE“ atd. Na horní straně naštěstí najdeme již decentnější logo Dolby Atmos.

Za zmínku stojí rovněž záda, která mají velmi příjemné jakoby textilní zpracování a decentní logo výrobce. Smartphone v ruce neklouže a na zádech jsem nenašel ani žádné stopy používání, ačkoliv přiznávám, že jsem většinu času mobil nosil v povedeném krytu. Pochválit lze i fotomodul, který není nijak extrémně velký a sází na čtyři kruhy, kdy jeden přísluší LED přisvícení, dva fotoaparátům a jeden senzor má pomoci s nastavením expozice a je pro tento rok novinkou.

Líbilo se nám povedený design

nadprůměrná haptická odezva

špičková ochrana/odolnost

příjemně padne do dlaně

multifunkční slot

Displej: zaoblený, jasný, jemný

Novinka spoléhá na 120Hz 6,77" POLED panel, který je mírně zaoblený po všech stranách a nabízí parádní podívanou. Výrobce se chlubí maximálním jasem až 4 500 nitů a musím potvrdit, že ani za slunečného dne nebudete mít venku žádný problém s čitelností, která je nadprůměrná. Samozřejmostí jsou rovněž krásně jasné barvy či absolutní černá, rozlišení je navíc 2 712 × 1 220 pixelů, tudíž je rastr krásně jemný. Jedná se tedy o dokonalý zobrazovací panel, který zaujme třeba i podporou HDR10+ obsahu?

Ne tak docela, neboť někomu by mohl scházet klasický Always-On, který Motorola nahradila funkcí „Displej režimu spánku“, jenž funguje jako možnost AoD na pár sekund aktivovat pohnutím telefonem či poklepáním na displej. Pokud to však pro vás nepředstavuje problém, skutečně se jedná o velmi povedenou obrazovku, kterou navíc chrání moderní sklo Gorilla Glass 7i a nabídne i schopnou (přesnou a rychlou) optickou čtečku otisků prstů. Ta by mohla být o něco výše, ovšem některým nižší umístění vyhovuje. Na závěr zmíním přítomnost velmi tenkých rámečků, které ještě opticky ztenčuje výraznější zaoblení po stranách.

Líbilo se nám 120Hz obnovovací frekvence

spolehlivá čtečka otisků prstů

vysoký maximální jas

tenké rámečky

Nelíbilo se nám neumí klasický AoD

Zvuk: bez problémů

Jak již bylo zmíněno, novinka se chlubí Dolby Atmos, po jejíž aktivaci se dočkáte až nadprůměrně kvalitního zvuku se slušnými basy a velmi vysokou hlasitostí.

Líbilo se nám kvalitní stereo reproduktory

Výkon hardwaru: postačí, ale neoslní

Novinku pohání čipset MediaTek Dimensity 7300, který můžeme znát ve velmi mírně upravené podobě například z nedávno testovaného CMF Phonu 2 Pro. Jedná se přinejlepším o průměrný čipset s přihlédnutím k aktuální ceně 7,5 tisíc korun, za nezlevněnou cenu 10 tisíc Kč je však výkon telefonu již podprůměrný. V každém případě umí být novinka většinu času poměrně svižná, „zamyšlení“ se dočkáte obvykle například při spuštění fotoaplikace či u náročnějšího multitaskingu. Pocitově mně osobně přijde zmiňovaný CMF Phone 2 Pro o něco svižnější, což bude ale zřejmě zapříčiněno softwarem/nadstavbou. Novinka má alespoň nadprůměrných 12 GB RAM LPDDR4X. Naopak úložiště je staršího/pomalejšího typu UFS 2.2, avšak velikost 256 GB je solidní a navíc jej lze rozšířit o paměťové karty.

Líbilo se nám dostatečný výkon s přihlédnutím k aktuální ceně

Nelíbilo se nám při zohlednění standardní ceny je výkon podprůměrný

Výdrž baterie: velká a s rychlým nabíjením

Navzdory tenkému tělu a nízké hmotnosti se výrobci povedlo implementovat baterii o kapacitě 5 200 mAh, která navíc podporuje 68W drátové nabíjení. Pomocí lze za půl hodiny doplnit mírně přes 80 % kapacity, což je excelentní. Relativně nedávno se navíc právě 68W originální adaptér od Motoroly prodával za cca 300 Kč (běžně cca 500 Kč), tudíž se nejedná o žádnou velkou investici a můžete s ním nabít třeba také notebook a další elektroniku s podporou Power Delivery. Z pohledu výdrže je novinka dvoudenním smartphonem, což není vzhledem k použitému čipsetu velkým překvapením. Bezdrátové nabíjení však schází. S přihlédnutím k ceně to lze akceptovat, i když to byla právě Motorola, která jej v roce 2022 nabídla i u levného předchůdce s označením Edge 30 Neo.

Líbilo se nám dlouhá výdrž

velmi rychlé nabíjení

Nelíbilo se nám chybí bezdrátové nabíjení

Konektivita: Wi-Fi 6 k vašim službám

Edge 60 Fusion podporuje Bluetooth 5.4, Wi-Fi 6, 5G i veškeré navigační služby jako GPS, Glonass, BDS, Galileo a QZSS. Samozřejmě neschází ani podpora NFC či populární eSIM.

Líbilo se nám bezproblémová konektivita včetně eSIM

Fotoaparát: obstojný parťák

Edge 60 Fusion je vybavena 50Mpx senzorem o slušné velikosti 1/1,56" s podporou OIS a 13Mpx ultraširokoúhlým objektivem, který díky automatickému ostření zprostředkuje také makro záběry, viz specifikace.

Hlavní fotoaparát Ultraširokoúhlý objektiv Čelní kamerka Rozlišení 50 Mpx 13 Mpx 32 Mpx Clona f/1.88 f/2.2 f/2.2 Označení snímače Sony Lytia 700C GalaxyCore GC13A2 GalaxyCore GC32E1 Ohnisková vzdálenost/rozsah 24 mm 12 mm (120˚) 22 mm Velikost senzoru 1/1,55" 1/3" 1/3,1" Velikost pixelu 1,0 µm 1,12 µm 0,7 µm Typ ostření vícesměrové CDAF automatické pevné OIS ano ne ne

Ačkoliv nelze mít od zařízení v dané cenové relaci až příliš velká očekávání, fotí novinka velmi slušně a průměrnému uživateli udělají saturovanější fotografie s vyšším kontrastem radost. Nastavení expozice není vždy dokonalé a při bližším zkoumání by si někdo mohl stěžovat na úroveň detailů u některých scén, celkové dojmy jsou však rozhodně pozitivní a Edge 60 Fusion řadím v dané třídě k nadprůměru. Vůbec špatně nevypadají ani noční snímky či obecně fotografie pořízené za zhoršených světelných podmínek a na své si přijdou i ti, kteří rádi fotí. Pozitivní rovněž je, že na všechny tři senzory lze zaznamenat 4K video s 30 FPS, což rovněž není standardem.

Motorola Edge 60 Fusion 4K 30 FPS

Líbilo se nám kvalitní fotovýbava

povedené fotografie

4K s 30 FPS na všech senzorech

Software: klasika od Motoroly

Výrobce garantuje 3 velké aktualizace OS a 4 roky bezpečnostních záplat, což je vzhledem k ceně velmi slušné, ačkoliv ne nejlepší na trhu. V každém případě se lze těšit na klasickou nadstavbu od Motoroly s podporou různých praktických gest, Android 15 a v polovině května stále březnové bezpečnostní záplaty. K dispozici je také ThinkShield pro ochranu dat, méně však potěší tendence Motoroly stále dodávat telefony s aplikacemi, jako je Facebook, Opera a LinkedIn, ačkoliv musím uznat, že je jich zde oproti minulosti výrazně méně a samozřejmě je lze rychle odinstalovat. V otázce svižnosti chodu je pak nutné počítat s nižším výkonem, který telefon občas trochu brzdí.

Líbilo se nám dlouhá softwarová podpora

povedená nadstavba

Nelíbilo se nám občas méně svižný chod + balast

Zhodnocení

Motorola Edge 60 Fusion je za 7,5 tisíc korun velmi povedeným smartphonem, který nabídne vše důležité, ať už jde o design, ochranu, displej, baterii a nabíjení či softwarovou podporu. Největším minusem je zřejmě nižší výkon, který rozhodně neoslní a občas je při používání telefonu znát, příjemným překvapením je naopak velmi slušná fotovýbava a v neposlední řadě třeba i podpora eSIM a paměťových karet.

Foto: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz