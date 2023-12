ASUS ZenBook 14 OLED je tenká stylovka s AI i parádní konektorovou výbavou

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

ASUS nás v posledních letech zásobuje nepřeberným množstvím zajímavé elektroniky, z níž stojí za zmínku například nedávno představený ROG Ally, stále kompaktní ZenFone 10 vybavený 3,5mm jackem nebo mobilní zástupci herní divize ROG, kde bychom se brzy měli dočkat ROG Phonu 8.

ASUS však boduje u zákazníků rovněž notebooky (resp. ZenBooky), které vynikají skvělým poměrem cena výkon a v kombinaci s pokročilými zobrazovacími panely, dlouhou výdrží a velmi povedeným designem. V duchu parádního designu i praktických řešení dorazil i nový ASUS ZenBook 14 OLED, který jsme si mohli na chvíli vyzkoušet a rozhodně se můžete těšit i na podrobný test. Čím vším se pokusí novinka zaujmout?

Lehký jako pírko, přitom s parádní konektorovou výbavou

ASUS ZenBook 14 OLED (UX3405MA) dorazí ve dvou barevných provedeních, a to stříbrné Foggy Silver a modré Ponder Blue, přičemž hned na první pohled zaujme tloušťkou pouhých 14,9 mm a špičkovou hmotností 1,2 kg, která je vzhledem k další výbavě působivá. ASUS u notebooků rád vyzdvihuje odolnost dle vojenského standardu MIL-STD 810H. Výrobce tak nezapomněl otestovat ani ZenBook 14 OLED, a to hned v 18 různých disciplínách v rámci 5 oblastí. Novinka tak může například pracovat v teplotních podmínkách od -51 až do 71 stupňů Celsia. Šasi je pochopitelně hliníkové a hned na první pohled je evidentní i velmi solidní konektorová výbava.

Na levém boku konkrétně sídlí dvojice USB-C s podporou rozhraní Thunderbolt 4, ale také „plnotučný“ (tedy o standardní velikosti) konektor HDMI 2.1. Výrobce nezapomněl ani na 3,5mm jack. Na pravém boku pak najdeme i v dnešní době stále velmi praktické USB-A 3.2 Gen1, dále pak viditelné výdechy chlazení. S danou konektorovou výbavou tak není problém připojení 4K externích monitorů či přenášet data rychlostí až 40 Gb/s.

Displej vypadá úchvatně a díky OLED technologii je samozřejmostí i perfektní kontrast či špičkové zobrazení černé.

Působivá podívaná čeká i po rozevření víka, kdy vykoukne 3K 120Hz OLED obrazovka o uhlopříčce 14" s poměrem stran 16:10. Samozřejmostí jsou rovněž tenké rámečky (ASUS je označuje jako tzv. NanoEdge) s poměrem stran 87 % k ploše víka. Displej vypadá skutečně úchvatně a díky OLED technologii je samozřejmostí i perfektní kontrast či špičkové zobrazení černé. Rozlišení 2 880 × 1 800 pixelů pak postačí i těm nejnáročnějším, přičemž neschází ani certifikace TÜV Rheinland proti modrému světlu.

Pod víkem se ukrývá rovněž klávesnice, která je se rovněž jeví jako velmi povedená. Nabídne dostatečně velký touchpad, příjemné rozestupy mezi klávesami a také je během psaní relativně tichá. V těle se ukrývají rovněž reproduktory s podporou Dolby Atmos vyladěné společností Harman Kardon, které by měly nabídnout působivý zvukový přednes.

Nejnovější procesor Intel zaměřený na umělou inteligenci

Z hlediska výkonu potěší nasazení nejnovějších procesorů Intel Core Ultra 9, u nichž se Intel zaměřil na využití AI. Veškerý software využívající umělou inteligenci by tak měl díky dedikované NPU fungovat bleskově rychle. V doprovodu až 32GB operační paměti a až 1TB SSD by měli mít i nároční uživatelé dostatek výkonu.

V oblasti soukromí pak potěší například integrovaná hardwarová krytka pro webkameru, které dopomáhají infračervené senzory pro biometrické ověření uživatele. Novinka je osazena 75Wh baterií a na plné nabití výrobce slibuje výdrž více než 15 hodin používání, o čemž se přesvědčíme během testu.

Na závěr dodejme, že ASUS bude novinku dodávat ve 100% recyklovatelném balení a i samotný počítač obsahuje 50 % recyklovaných plastů bez jakýchkoliv kompromisů v oblasti kvality či odolnosti.