ASUS na veletrhu IFA v Berlíně představil nejnovější přírůstek do své vlajkové řady S, která již čítá větší model S 16, jenž jsme pro vás otestovali v létě. Nyní přidává výrazně kompaktnější provedení Zenbook S 14 (UX5406), které se svým ultratenkým tělem a 14palcovým displejem osloví všechny, kteří hledají luxusně vypadajícího a kompaktního společníka nejen na cesty. Novinka totiž i přes tenké a lehké tělo disponuje velkou 72Wh baterii, slibuje tak dlouhou výdrž na baterii, a to rovněž proto, že jde zároveň o jeden z vůbec prvních notebooků s novým čipsetem Intel Lunar Lake, jenž míří přímo proti konkurenčnímu Snapdragonu Elite X od Qualcommu. Ten nás ohromil svou efektivitou například v ASUSu Vivobook S. A jakou zbraň tedy proti němu vytáhnul Intel? I to si dnes mimo jiné odhalíme.

Technické parametry ASUS Zenbook S 14 (UX5406) UX5406SA Kompletní specifikace Konstrukce 31 × 21,5 × 1,2 mm , 1 200 g , konstrukce: klasická, odolnost: MIL-810H Displej OLED, 14" (2 880 × 1 800 px) Chipset Intel Core Ultra 9 288V , CPU: 8×3,3 GHz , GPU: Intel Arc 140V Paměť RAM: 32 GB , disk: 1 000 GB ( SSD ), paměťové karty: ne Konektory 1× USB 3.0, ?× USB 2.0, video: HDMI, další: Thunderbolt Datové funkce modem: ne , Wi-Fi: Wi-Fi 7, Bluetooth: 5.4, NFC: ne Operační systém Windows 11 Akumulátor 72 Wh , udávaná výdrž: 27 hodin Dostupnost říjen 2024, Kč

Obsah balení: s praktickým adaptérem

Už balení notebooku dává tušit, že toto je luxusní zboží. Designově krásná krabička kopíruje vzhledem vzor na víku notebooku a dává na odiv materiál, ze kterého je notebook vyroben, tedy Ceraluminum. V balení najdeme kromě samotného zařízení také dotykové pero, USB-C/USB-C kabel a velmi praktický miniaturní adaptér s výkonem 65 W, podporou standardu Power Delivery a samostatným USB-C kabelem, který můžete použít i k nabíjení další elektroniky. ASUS si za takto malý adaptér zaslouží velkou pochvalu, skvěle tak doplňuje ultrakompaktní design notebooku.

Líbilo se nám malý a přitom výkonný adaptér

dotykový stylus v balení

Konstrukce a design: luxusní kousek

Design je disciplína, ve které ASUS vždy vynikal a Zenbook S 14 to jen potvrzuje. Matné víko nese opět pro ASUS typický vzor se stříbrnými linkami a decentně vygravírovaný stříbrný nápis ASUS Zenbook. Už na první pohled vypadá Zenbook S 14 prémiově, luxusně a reprezentativně. K testu jsme jej dostali v šedé barvě Zumaia Gray, k dispozici je ale i ve světlé variantě Scandinavian White, která bude imponovat zejména ženám, pro které bude ideálním společníkem. Proč?

Protože je úžasně tenký a lehký! Notebook má v pase pouze 11 mm a váží 1,2 kg, a to přestože ukrývá velkou baterii. Navíc je i půdorysně kompaktní. Ostatně ASUS tvrdí, že jde o celosvětově nejmenší 14palcový laptop a nemám problém mu věřit.

I přes svou tenkost je tělo velmi pevné a v ruce působí neobyčejně solidně, navíc má skutečně luxusní povrch. Může za to unikátní materiál Ceraluminum, česky hliníko-keramika, který ASUS vyvíjel čtyři roky a použil ho už u většího sourozence Zenbook S 16. Jeden vyfrézovaný blok hliníku pomocí CNC projde keramizací, kombinuje tak výhodou obou materiálů – lehkost hliníku a odolnost proti poškrábání a luxusní pocit keramiky. Pochválit musím také malou náchylnost na ulpívání otisků prstů, a to jak na těle, tak na matném víku. A že by notebook měl něco vydržet, to dosvědčuje i certifikace MIL-STD-810H.

Kdo hledá luxusní, kompaktní a zároveň odolný notebook, už dál hledat nemusí.

Designově a konstrukčně se Zenbook S 14 jednoduše povedl a kdo hledá luxusní, kompaktní a zároveň odolný notebook, už dál hledat nemusí.

Líbilo se nám luxusní zpracování

prémiové materiály

ultratenký, lehký a s malým půdorysem

vojenská odolnost MIL-STD-810H

Displej a kamera: na OLED radost pohledět

ASUS, to je OLED. A je jasné, že u svého prémiového notebooku nepoužije nic jiného než špičkový ASUS Lumina OLED panel s velmi tenkými rámečky. Displej nabídne rozlišení 3K (2 880 × 1 800 px), obnovovací frekvenci 120 Hz i certifikaci Pantone Validated a DisplayHDR True Black 500. Nabízí věrný obraz s vynikajícím barevným a HDR výkonem, včetně 100% gamutu DCI-P3, který zajišťuje živé barvy.

Díky pokročilému nastavení v aplikaci MyASUS si můžete vybrat, zda chcete živější/věrnější barvy, v nastavení Windows pak nechybí možnost zapnout/vypnout HDR a další parametry. Pochválit musím také vysoký jas až 500 nitů a dobrou čitelnost i na přímém slunci. Panel je dotykový, což je pro vyznavače tohoto typu ovládání významné plus, uvítal bych jen větší úhel otevření notebooku.

Nad displejem najdeme Full HD webkamerku a potřebné senzory. Rozpoznávání obličeje Windows Hello, které je mimochodem velmi rychlé, zajišťuje bezpečný přístup bez nutnosti pamatovat si hesla. Infračervená kamera ASUS AiSense podporuje funkci Adaptive Lock, která sleduje přítomnost uživatele a uzamkne notebook, když se uživatel vzdálí. Funkce Adaptive Dimming zvyšuje soukromí ztlumením obrazovky, když se na ni uživatel nedívá.

Líbilo se nám tenké rámečky

špičkové zobrazení díky technologii OLED a zároveň věrné barvy

vysoký jas a dobrá čitelnost na slunci

dotyková plocha

rychlé rozpoznávání obličeje

Nelíbilo se nám úhel rozevření víka by mohl být větší

Zvuk: prostě paráda

O zvukový zážitek se stará 3,5mm jack a celkem 4 reproduktory s certifikací Harman Kardon, Dolmy Atmos a se schopností vykouzlit skutečně mohutný zvuk s velmi kvalitní basovou složkou i vysokou hlasitostí bez větších zkreslení. Od takto tenkého a kompaktního notebooku bych takový zvuk nečekal a jde o příjemné překvapení. Díky tomuto zvukovému systému tak může notebook bez problémů nahradit přenosný reproduktor a pěkně ozvučit i větší místnost.

Líbilo se nám kvalitní basy i hlasitost

Klávesnice a touchpad: připravena na AI

ASUS si zakládá na velkém touchpadu s hydrofobním povrchem a speciální úpravou proti ulpívání otisků prstů, což skutečně funguje, takže touchpad i po celodenním „matlání“ bez poskvrny doplňuje okolní luxusní tělo. Pochválit musím také hluboký proklik (až 0,23 mm) a podporu různých gest. Posunutím prstu v jeho levé části (vertikálně) lze velmi snadno měnit hlasitost, v pravé části pak jas a spustit lze i další funkce. Jeho používání je pohodlné a přesné, je to rozhodně jeden z nejlepších touchpadů v rámci ultrapřenosných notebooků. Samozřejmostí je u notebooků s umělou inteligencí rovněž dedikované tlačítko pro Microsoft Copilot.

Pochválit musím i velmi pohodlnou klávesnici, která na takto tenký notebook poskytuje špičkový zdvih 1,1 mm a mírně prohnuté klávesy, které mají ideální rozestupy. Píše se na ní velmi pohodlně, jistě a je velmi tichá. Hned od první minuty jsem na ní neměl problém psát bez překlepů. Samozřejmostí je podsvícení, které je automaticky regulováno dle okolních světelných podmínek.

Líbilo se nám obří touchpad

prémiové materiály

velmi pohodlná klávesnice

Hardware a výkon: přímo proti Qualcommu

ASUS Zenbook S 14 je jedním z prvních notebooků se zbrusu novými procesory Lunar Lake od Intelu. Intel s nimi míří přímo proti novým procesorům Snapdragon Elite X od Qualcommu, které v rámci notebooků Copilot+ odstartovaly na jaře a ohromují efektivitou a notebooky s nimi dlouhou výdrží na baterii. Novinka je tedy vybavena nejnovějším procesorem až Intel Core Ultra 9 (Series 2) s TDP až 28 W a s řešením system-on-chip (SoC). Řešení SoC zmenšuje velikost základní desky o 27 %, čímž zvyšuje celkovou účinnost chlazení, a integruje špičkovou paměť LPDDR5X DRAM s nízkou spotřebou do kompaktního tvaru. Tento druhý faktor zkracuje vzdálenost mezi procesorem a pamětí, což umožňuje vyšší šířku pásma a nižší latenci – zajišťuje lepší stabilitu a vyšší výkon. Nasazeno je až 32 GB rychlé operační paměti a až 1TB PCIe 4.0 SSD. Integrovaná NPU poskytuje až 48 TOPS pro moderní aplikace umělé inteligence.

Specifikace z CPU-Z

Tenké tělo však neznamená problém s chlazením, a to přestože je na palubě 28W TDC a tenkost těla odpovídá spíše ultrapřenosným notebookům s polovičním výkonem. V těle je zabudována odpařovací komora tenká 0,7 mm se speciálním tvarem, díky které je notebook při kancelářské práci prakticky neslyšný (kolem 25 dB) a dvojice větráčků IceBlade se roztočí až při náročnějších úkonech. Zajímavým a zároveň funkčním prvkem je 2 715 dírek vyvrtaných pomocí CNC nad klávesnicí.

ASUS Zenbook S 14 je jedním z prvních notebooků se zbrusu novými procesory Lunar Lake od Intelu.

Notebook jsme podrobili rovněž standardním benchmarkům, ze kterých vyplývá, že nové procesory Lunar Lake jsou výkonnější než konkurenční Snapdragon X Elite. V benchmarku single core Cinebench R23 jsme dokonce překonali referenční hodnoty slibované Intelem a dosáhli jsme skóre téměř 2 000 bodů. Zajímavé také je, že v benchmarcích single core testujících výkon jednoho jádra, jako je Cinebench 2024, překonal nový procesor i procesory Apple M1, včetně základního Apple M1 s 8 jádry. I když tedy není Zenbook S 14 žádným herním náčiním, s méně náročnými grafickými operacemi, 4K videem, úpravou fotek i videí nebo méně náročnými hrami si bez problémů poradí.

Benchmark Výsledek FPS 3D Mark Steel Nomad Light 2 739 20,30 3D Mark Steel Nomad 671 6,72 3D Mark Wild Life Extreme 7 514 45 3D Mark Night Raid Score 32 119 - Cinebench R23 CPU Multi Core 9 385 - Cinebench R23 CPU Single Core 1 963 - Cinebench 2024 CPU Multi Core 590 - Cinebench 2024 CPU Single Core 121 -

Samotné vychytávky AI pak ocení majitelé hlavně v budoucnu, protože se na jejich spuštění teprve čeká, případně jsou v současnosti nějakým způsobem limitované. Prozatím se jedná o „funkce AI“, se kterými se už nějakou dobu setkáváme, jako je rozmazání pozadí, vylepšení zvuku během hovorů nebo základní práci s fotografiemi v prohlížeči výrobce.

Líbilo se nám vyšší výkon než Qualcomm Snapdragon Elite X

efektivní chlazení

Nelíbilo se nám prozatím možnosti AI příliš neoslní

Konektivita

ASUS Zenbook S 14 má sice tenké tělo, ale nenaskočil na módu osekávání portů a podařilo se mu do těla vměstnat vše důležité. Pokud nepotřebujete čtečku paměťových karet nebo LAN, můžete nechat adaptér doma. Nový Zenbook je totiž vybaven kompletní sadou vstupních a výstupních portů, včetně dvou USB-C s podporou Thunderboltu 4, USB 3.2 Gen 2 Type-A, HDMI 2.1 a kombinovaného audio konektoru. Wi-Fi 7 s certifikací ASUS WiFi Master Premium zajišťuje nejrychlejší a nejspolehlivější připojení. Pro ultimátní cestovní výbavu chybí snad jen čtečka paměťových karet nebo možnost vložit SIM kartu pro připojení k mobilním sítím.

Líbilo se nám USB-A i HDMI přímo na těle notebooku

Wi-Fi 7

audio konektor

Nelíbilo se nám chybí čtečka paměťových karet

není verze se SIM kartou

Výdrž baterie: nabije se rychle, vydrží ale dlouho?

I přes tenké a malé tělo se ASUSu povedlo takřka nemožné – uvnitř se nachází velká Li-Pol baterie s kapacitou štědrých 78 Wh. Kombinace velké baterie a nových úsporných procesorů Lunar Lake se 7nm technologií znamená velmi slušnou výdrž, nicméně faktem je, že Qualcomm se svými Snapdragony X Elite je na tom ještě lépe, i když Intel se mohutně snaží útočit zpět.

Přehrávání Full HD videa v off-line režimu znamená podle našich měření 21 hodin výdrže, standardní kancelářská práce on-line s jasem na polovinu pak 12 až 13 hodin, což je výborná hodnota a Zenbook S 14 je skvělým notebookem pro skutečně dlouhou celodenní práci. Pokud ale srovnáme výdrž s procesory od Qualcommu, proti kterým Intel vytáhl s Lunar Lakem do boje, je výdrž stále horší. Zenbook S 14 to však dohání skutečně velkou baterií. Podobné výdrže jako Zenbook S 14 jsme totiž dosahovali s notebooky osazenými čipy Qualcomm Elite X, jež měly o třetinu menší kapacitu baterie.

Notebook nabídne reálně 10 až 13 hodin reálné pracovní výdrže

Uživateli to ale konečně nemusí vadit. Hlavní je fakt, že se Zenbookem S 14 dostanete špičkovou celodenní výdrž na baterii. Na druhou stranu, při náročných operacích se procesor nataktuje výrazně výše, rozfučí se větráky a výdrž se pak pohybuje kolem 3 až 4 hodin. Velmi tedy závisí, jak notebook používáte. Nicméně celkově lze výdrž zhodnotit jako výbornou a pro všechny, co hledají spolehlivého společníka pro práci na cestách, je Zenbook S 14 ideální volbou.

Standardní kancelářská práce on-line s jasem na polovinu pak znamená 12 až 13 hodin.

ASUS slibuje, že i po 1 200 cyklech by si měla baterie zachovat dostačující hodnotu, k čemuž může dopomoci i možnost softwarově limitovat její úroveň nabití na 80 %. Jedná se o praktickou vychytávku, kterou ASUS u smartphonů nabízel již před několika lety. Znovu musím ocenit i miniaturní 65W adaptér, kterým navíc obstaráte nabíjení další elektroniky. Nabíjení s ním je relativně rychlé. Z 10 na 80 % se dle našich měření notebook nabije za 59 minut, na 100 % se pak nabije za 94 minut.

Líbilo se nám velmi dobrá výdrž na nabití

miniaturní napájecí adaptér

Software: Windows 11 k vašim službám

Po zapnutí na uživatele čeká systém Windows 11, tentokrát naštěstí bez otravného bloatwaru typu McAfee a dalších, což velmi cením. Těšit se můžete na důvěrně známé prostředí tohoto operačního systému, svižný chod či utilitku MyASUS, kde si můžete korigovat nastavení výkonu systému (respektive chlazení), výdrže na baterii a další.

Líbilo se nám důvěrně známý systém Windows 11

žádný bloatware

šikovná a rychlá utilita MyASUS

Zhodnocení

ASUS Zenbook S 14 je špičkovým notebookem pro ty nejnáročnější. Nabídne luxusní, pevné a skvěle zpracované tělo z příjemných materiálů, které je zároveň tenké a lehké. Pro ty, kteří jsou neustále v pohybu, bude důležitá také skvělá výdrž baterie díky novým procesorům Lunar Lake a skutečně velké baterii, kterou se ASUSu snad zázrakem povedlo do takto tenkého těla vměstnat. Navíc potěší skutečně malý nabíjecí adaptér v balení, ve kterém najdeme i stylus. Chloubou novinky je bezpochyby také OLED displej i slušný zvuk. Sečteno podtrženo – ASUS Zenbook S 14 je luxusní laptop bez kompromisů pro všechny, kteří hledají skvěle vypadající a kompaktní notebook s výbornou výdrží na nabití.

Foto: Martin Pultzner, mobilenet.cz