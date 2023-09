Podívejte se, jak to sluší stylovému ASUSu Vivobook S 15 OLED BAPE Edition naživo

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

ASUS Vivobook S 15 OLED BAPE Edition, limitovanou edici s exkluzivním příslušenstvím navrženým přímo značkou BAPE.

Jedno ze dvou barevných provedení, které se vyznačují ikonickým kamuflážním designem, se podívalo i k nám do redakce, a protože je v tomto případě zážitkem již samotný unboxing, ukážeme si, co všechno se v balení vlastně nachází, stejně jako to, jak tento notebook a příslušenství vypadá naživo, nikoliv jen na renderech.

Balení se vším všudy, hlavně s opicí

Že se jedná o unikátní limitovanou edici napovídá již samotná krabice, která je vyvedena v podobném designu jako samotný počítač. V ní se nachází pečlivě uložený notebook a pod ním hned několik zajímavých kusů příslušenství. Budoucí majitelé se tak mohou těšit například na figurku opice „Baby Milo“, které lze do rukou vsadit miniaturní napodobeninu Vivobooku a položit si ji třeba na pracovní stůl. Z praktičtějších položek zde pak najdeme kompaktní (bezdrátovou) myš s vyměnitelnými horními kryty a textilním poutkem, designově sladěnou brašnu, ale také napájecí adaptér s výkonem až 90 W.

Kromě víka (v našem případě v provedení Cool Silver) je po rozevření uvnitř notebook stříbrný s několika oranžovými prvky, které jsou patrné i na zadní straně. Samotný Vivobook pak disponuje velmi povedeným 15,6" OLED displejem s maximální obnovovací frekvencí 120 Hz a jemným rozlišením 2,8K, stejně jako výkonným čipsetem Intel Core i5-13500H 13. generace či dostatečně štědrým 512GB úložištěm. Za zmínku stojí rovněž velká 75Wh baterie či 16 GB RAM LPDDR5 pro svižný chod.

ASUS Vivobook S 15 OLED BAPE Edition v obou barevných variantách Cool Silver a Midnight Black je na českém trhu v prodeji od 1. září 2023 v limitovaném množství za cenu 27 490 Kč.