Hráči už se mohou těšit. ASUS láká na chystaný ROG Phone 8

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

ASUS je ve světě mobilních telefonů spíše minoritní výrobce. Avšak i s málem modelů se dokáže stabilně zapisovat do povědomí, a to třeba kompaktním a skvěle vybaveným telefonem nebo zařízením zaměřením na mobilní hraní s řadou příslušenství, které se hrdě hlásí k řadě ROG, tedy Republic of Gamers, jež můžete dobře znát z notebooků a počítačů.

Tentokrát bude řeč právě o herním telefonu, jelikož se nachýlil čas představení další generace. ASUS se tak na sociální síti X rozhodl, že začne své fanoušky patřičně lákat na představení dalšího modelu řady ROG Phone a my víme, že s největší pravděpodobností půjde o ROG Phone 8.

Z nenápadné fotografie je zřejmé, že zadní strana připravovaného mobilu bude přepracována, spatřit lze například pětiúhelníkový modul s fotoaparáty. Na boku telefon může zaujmout USB-C, avšak jde o již běžnou součást řady ROG Phone, neboť se zde připojuje doplňkové herní příslušenství. Ohledně výbavy výrobce nic neprozradil, ale lze očekávat nasazení špičkového procesoru od Qualcommu, tedy zřejmě Snapdragonu 8 Gen 3, i velké operační paměti. Přesně podle vzoru maximálního výkonu pro hráče. Premiéra ROG Phonu 8 by měla proběhnout zkraje roku 2024.