Co vy na to? Apple prý bude vydávat iPhony každý půlrok

Známý analytik Ming-Chi Kuo přichází na medium.com s odvážnou předpovědí, podle které Apple v příštích letech zásadně změní harmonogram uvádění iPhonů. Místo tradičního jednorázového uvedení všech modelů na podzim by se měly nové iPhony objevovat na trhu hned dvakrát ročně. Pokud má Kuo pravdu – a historie naznačuje, že často má – čeká nás jeden z největších posunů v oblasti uvádění iPhonů za poslední dekádu.

2H25-2H27 New iPhone Model Launch Predictions; Budget Models in 1H, Premium Models in 2H as Emerging Normhttps://t.co/OOsUbPlrBd pic.twitter.com/UA4MF0rUMR