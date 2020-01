Podívejte se na render iPhone SE 2. Nebude to nakonec iPhone 9?

Aktualizováno 7. 1. 2020

Nový rok nepřinesl jenom záplavu novinek z veletrhu CES, ale také nové spekulace o vzhledu nového malého iPhonu. Bude se jmenovat SE 2, nebo se Apple rozhodne pro pojmenování iPhone 9? I nad tím spekuluje známý „únikář“ Steve H. McFly, jehož informace se v minulosti ukázaly býti dosti spolehlivými. A toto je jeho render finální podoby.

And finally comes your very first look at #Apple's highly anticipated #iPhoneSE2 aka #iPhone9!



360° video + stunning official looking 5K renders + dimensions, on behalf of my Friends over @igeeksblog



-> https://t.co/vXBBRhDlgA pic.twitter.com/YQHMEZUz9e — Steve H.McFly (@OnLeaks) 7. ledna 2020

Aktualizováno 23. 10. 2019

Podle informací appleinsider.com bude chystaný iPhone SE 2 disponovat anténou typu LCP (Liquid Crystal Polymer), která má zajistit lepší příjem signálu, neboť má velmi malé ztráty. O výrobu se podle známého analytika Kua postará společnost Murata Manufacturing Co.

Famed Apple analyst Ming-Chi Kuo claims the #iPhoneSE2 will use a "Liquid Crystal Polymer" antenna design for improved communications with cellular networks. https://t.co/qvAOu37IAK pic.twitter.com/IfovGGT2ix — AppleInsider (@appleinsider) October 21, 2019

Aktualizováno 15. 10. 2019

Podle nejnovějších informací známého analytika Ming-Chi Kua by se měla druhá generace cenově dostupného iPhonu SE objevit na trhu již v v prvním čtvrtletí roku 2020. Novinka v těle iPhonu 8 by měla disponovat čipsetem A13 Bionic doplněným o 3 GB operační paměti typu LPDDR4X a 64/128GB úložiště. Na trh se údajně podívá v šedé, stříbrné a červené barevné variantě za cenu 399 amerických dolarů, tedy přibližně 12 tisíc korun i s daní.

Ming-Chi Kuo is saying that the #iPhoneSE 2 is going to cost $399!https://t.co/Id1cjFFQlc pic.twitter.com/lb0lTCtFMk — AppleInsider (@appleinsider) October 14, 2019

Původní informace z 4. 10. 2019

Apple iPhone SE byl představen již v roce 2016, od jeho premiéry uplynuly více než tři roky, a jeho definitivní odcházení symbolizuje i pomyslný konec skutečně kompaktních telefonů, o kterých jsme v kapsách netušili. O jeho možném nástupci se s malými přestávkami hovoří dva roky a ve výsledku v něj věří málokdo. Nyní se však objevila zajímavá zpráva od dlouholetého analytika společnosti Apple Ming-Chi Kua, který uvedl, že by měl Apple oznámit nepřímého pokračovatele zkraje příštího roku.

Zda se novinka bude jmenovat iPhone SE 2, či nějak jinak, není v tuto chvíli podstatné. Důležité je, že nepůjde o tak malé zařízení, jak by si možná někteří představovali. Doba jednoduše pokročila. Budoucí iPhone SE 2 má vycházet ze dva roky starého iPhonu 8, alespoň designem. Můžeme tak očekávat displej s úhlopříčkou 4,7 palce a zřejmě i viditelnými rámečky. V útrobách má být procesor Apple A13, tedy ten vůbec nejmodernější, a společnost mu má dělat 3GB operační paměť.

V rámci taktiky značky by iPhone SE 2 mohl v portfóliu nahradit duo iPhonů 8, které bude chtít Apple zřejmě velmi brzy přestat prodávat. Současně bude Apple chtít přesvědčit početnou skupinu uživatelů zastaralého iPhonu 6, na který již nedorazila aktualizace iOS 13, k upgradu. Dle zprávy by se novinka měla prodávat hluboko pod hranicí 700 dolarů, odhadem by tedy mohla stát 18 tisíc korun s daní.