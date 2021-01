Titanový iPhone, MacBook i iPad. To vše má Apple za lubem

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Nejnovější patent společnosti Apple (na který odkazuje Patently Apple) dává tušit, že cupertinský výrobce zvažuje výrobu titanové varianty iPhonu, iPadu a také MacBooku. Po chytrých hodinkách Apple Watch, které již v titanové variantě existují, by se tak portfolio produktů z vysoce odolného (a také drahého) kovu rozšířilo o další produkty. Na vyšší ceně by se jistě podepsala také vyšší náročnost zpracování titanu, který je mimořádně chemicky odolný, tvrdý a také relativně lehký (i když o něco těžší než hliník). Právě díky vyšší tvrdosti by však bylo možné použít menší množství než titanu, čímž by mohl výrobce docílit i celkovou nižší hmotnost zařízení.