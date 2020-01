Jednotný nabíjecí konektor nechceme, potlačí inovace, tvrdí Apple

Mnozí z vás si ještě velmi dobře pamatují dobu, kdy měl každý výrobce vlastní nabíjecí konektor. Aby toho nebylo málo, jeden výrobce dokázal mít na různých modelech různé konektory. Netřeba dodávat, že se nám všem doma hromadil nespočet později zcela nevyužívaných nabíječek. Tento chaos se rozhodla utnout Evropská unie, která vyzvala výrobce mobilních telefonů, aby sjednotili nabíjecí konektory. I stalo se a vybraným konektorem se stalo micro USB. Vše by mohlo mít krásný konec, kdyby na světě nebyl Apple, který si stále razil svou cestu a přizpůsobit se nehodlal.

Roky plynuly a takřka jednotný standard v podobě micro USB byl nahrazen modernějším a především oboustranným USB-C. Zdálo se, že na něj uslyší i Apple. Ten totiž USB-C využil v Macboocích a dokonce i nejnovějších iPadech. Poslední metou se tak zdály být iPhony. Ty však i v poslední generaci nadále nabízejí konektor Lightning. Začátkem letošního roku Evropský parlament provedl změnu návrhu zákona, který by nařizoval jednotný nabíjecí konektor jako nezbytnost.

Dle informací reuters.com se proti tomuto jednání ohradil Apple. Jako důvody, proč hodlá zachovat svůj vlastní konektor, uvádí, že jednotnost potlačí inovace a bude problematická pro koncové uživatele. Apple se rozhodl nechat si vypracovat vlastní studii, která ukázala, že náklady na změnu konektoru se vyšplhají na 1,5 miliardy eur. Oproti tomu přínos jednotného konektoru má být v rámci životního prostředí pouze ve výši 13 miliónů eur. Kolem konektoru Lightning se za dlouhá léta vytvořit široký ekosystém produktů a příslušenství. Pokud by Apple přešel na USB-C, mnoha uživatelům by doma zůstalo příslušenství, které by dále nemohli využívat.

Evropská komise by měla v horizontu několika málo týdnů předložit vlastní studii zabývající se jednotným konektorem, jeho dopady a výhodami. Bude zajímavé sledovat, zda se skutečně někdy dočkáme jednotného konektoru. Současný postoj Applu však naznačuje, že se s Lightningem jen tak loučit nebudeme.