Apple Watch v proměnách času: ohlédnutí za historií ikonických hodinek

Fotografie: Filip Brož, mobilenet.cz

Od představení první generace Apple Watch uplynulo tento měsíc dlouhých pět let, pojďme se tedy v krátkosti podívat na to, co jednotlivé generace přinesly. Ostatně jsou to právě Apple Watch, které si vybudovaly, podobně jako AirPods, dominantní postavení na trhu s wearables. Dokážete si ještě vzpomenout na jejich začátky?

1. generace (2015)

Úplně první Apple Watch působily ve srovnání s dnešními chytrými hodinkami cupertinského giganta poměrně těžkopádně, neboť byly vysoce závislé na připojeném iPhonu. Položily však důležitý základ pro všechny budoucí modely. Hodinky byly dostupné ve dvou velikostech (38 a 42 milimetrů) a nechyběla jim digitální korunka nebo kroužky reprezentující ikonické ukazatele aktivity. Pro milovníky luxusu byla k dispozici rovněž limitovaná 18karátová zlatá verze, kterou si Apple cenil na 17 tisíc dolarů (s českou daní více než půl milionu korun).

Přejít do kataloguPřečíst recenzi Apple Watch 38 mm Rozměry 38 × 32,4 × 12,6 mm , 40 g Displej AMOLED, 1,5" (272 × 340 px) Fotoaparát Procesor Apple A4 , Paměť úložiště: 8 GB , ne Akumulátor 250 mAh

2. generace (2016)

Druhé Apple Watch na trh dorazily s novým dvoujádrovým procesorem S2, díky čemuž byly až o 50 % rychlejší než jejich předchůdce. Zásadní novinkou byla GPS, voděodolnost až do 50 metrů či dvakrát jasnější displeji. Apple rovněž představil model „Series 1“, který byl v podstatě první generací hodinek s čipem S2.

Přejít do kataloguPřečíst recenzi Apple Watch 2 38 mm Rozměry 38,6 × 33,3 × 11,4 mm , 41,9 g Displej AMOLED, 1,5" (272 × 340 px) Fotoaparát Procesor Paměť úložiště: 8 GB , ne Akumulátor 273 mAh Kč

3. generace (2017)

Třetí generace hodinek nabídla LTE konektivitu, podporu telefonních hovorů či streamování Apple Music. Navíc do velké míry omezila závislost na neustálému připojení k iPhonu. Series 3 rovněž přinesly o 70 % výkonnější čip S3, barometr nebo čip W2, díky kterému byla Wi-Fi o 85 % rychlejší a o 50 % úspornější.

4. generace (2018)

Čtvrtá generace ohromila svět zásadní novinku v podobě schopnosti měření EKG a také detekci pádu. Obě funkce se prokázaly býti velmi užitečnými a existuje spousta zpráv o tom, jak pomohly zachránit lidské životy. Apple rovněž zvětšil velikost hodinek, a to na 40 a 44 milimetrů. Nakonec dodejme, že nový 64bitový procesor S4 přinesl dvojnásobný výkon ve srovnání s předchozí verzí.

Přejít do katalogu Apple Watch 4 40 mm Rozměry 40 × 30,4 × 10,7 mm , 40 g Displej AMOLED, 1,57" (394 × 324 px) Fotoaparát Procesor Apple S4 , Paměť úložiště: 16 GB , ne Akumulátor ? mAh 10 790 Kč

5. generace (2019)

Apple Watch Series 5 přináší spíše drobná vylepšení. Mezi zásadní novinky patří větší 32GB interní úložiště, Always-On displej nebo zabudovaný kompas.

Přejít do kataloguPřečíst recenzi Apple Watch 5 44 mm Rozměry 40 × 30,4 × 10,7 mm , 36,5 g Displej AMOLED, 1,57" (448 × 368 px) Fotoaparát Procesor Paměť úložiště: 32 GB , ne Akumulátor ? mAh

6. generace (2020)

O letošních chytrých hodinkách od Applu toho bohužel zatím příliš mnoho nevíme, podle Jona Prossera, který má na svědomí již celou řadu odhalení, by však nové Apple Watch měly vypadat stejně jako čtvrtá a pátá generace. Spekuluje se však o nasazení MicroLED, zvýšené odolnosti (pro hloubkové potápění) nebo větším výkonu (který je každoroční sázkou na jistotu). Jaké další změny se odehrají pod povrchem zůstává prozatím s otazníkem.