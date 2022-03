Apple v Arizoně spustil digitální občanku. Láká na komfort i vysoké zabezpečení

Dříve oznámená digitální občanka (ale například i řidičský průkaz) od Applu se nyní stala skutečností v americkém státě Arizona. Občané Arizony si nyní mohou uložit digitální podobu občanského či řidičského průkazu do aplikace Peněženka. Na jedno kliknutí se tak mohou prokázat průkazem uloženým v iPhonu či Apple Watch.

Today we introduced driver’s license and state ID in Wallet for the first time. Now available for Arizona residents, we’re looking forward to bringing this easy, private, and secure feature to more states soon. https://t.co/rEMYlyIZwZ