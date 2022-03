Opravit nový iPhone SE (2022) nebude lehké, Apple použil zcela jiné díly

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Představením iPhonu SE (2022) Apple příliš obdivu nevzbudil. Není se vůbec čemu divit, protože vzhledově se jedná stále o recyklát prastarého iPhonu 6, od jehož premiéry nás dělí již bezmála 8 let. Vše pak výrobce dovršil tím, že změn mezi iPhonem SE (2022) a iPhonem SE (2020) je naprosto minimum a v praxi získáte jen modernější procesor a delší softwarovou podporu.

Z recyklování jednoho modelu neustále dokola by však mohlo vyplynout, že Apple využívá stejné komponenty, jenže jak ukázala rozborka YouTube kanálu PBKreviews, není tomu tak. Redaktoři zjišťovali, jak obtížné budou servisní zásahy a opravy. Novinka si vysloužila nepříliš lichotivé skóre 5,5 bodů z 10, a to zejména proto, že je nemožné využívat identické díly z dva roky starého iPhonu SE (2020). Například displej je stejně velký a jde zapojit i zapnout. Jenže nefunguje dotyk. Baterie se do těla taktéž vměstná, jenže tentokrát je použit jiný konektor. Tyto zbytečné zádrhely tak sráží byť jen minimální smysluplnost zachování zastaralého designu.

Zakončeme však alespoň z části optimistickou zprávou. Nový iPhone SE (2022) má skutečně větší kapacitu baterie ve srovnání se svým předchůdcem. Kapacita činí 2 018 mAh, jedná se tak o 197mAh nárůst.