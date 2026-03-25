Apple rozšiřuje domácí výrobu. Blíží se první čistě americký iPhone?

Apple oznámil rozšíření svého programu American Manufacturing Program (AMP), který má za cíl posílit výrobu klíčových komponent přímo ve Spojených státech. Do iniciativy nově vstupují firmy jako Bosch, Cirrus Logic, TDK a Qnity Electronics. Apple současně oznámil, že plánuje do těchto nových partnerství investovat přibližně 400 milionů dolarů do roku 2030. Cílem je nejen posílit domácí dodavatelský řetězec, ale také vytvořit nová pracovní místa a podpořit výrobu pokročilých technologií přímo v USA.
„V Applu věříme v sílu amerických inovací a výroby a jsme hrdí, že můžeme spolupracovat s ještě více společnostmi na výrobě klíčových komponent a špičkových materiálů pro naše produkty přímo ve Spojených státech,“ uvedl Tim Cook, generální ředitel Applu. „Dnes spojujeme síly se špičkovými partnery, jako jsou Bosch, Cirrus Logic, TDK a Qnity Electronics, abychom dále rozšířili dodavatelský řetězec Applu v USA prostřednictvím našeho programu American Manufacturing Program. Je to další silný příklad toho, čeho lze dosáhnout, když investujeme do americké vynalézavosti, a těšíme se, že společně budeme budovat budoucnost.“
Každopádně, jedním z klíčových posunů je zapojení společnosti TDK, která bude vůbec poprvé vyrábět senzory pro Apple na americké půdě. Konkrétně půjde o pokročilé TMR senzory (tunnel magnetoresistance), které se využívají například pro stabilizaci obrazu u iPhonů. Na výrobě integrovaných obvodů se pak bude nově podílet i TSMC ve svém závodě ve státě Washingtonu. Spolu s Applem a Boschem bude vyrábět čipy pro nové senzorické systémy, které najdou využití například u funkcí jako detekce autonehody, sledování aktivity nebo měření nadmořské výšky.
Další důležitou oblastí je spolupráce mezi firmami Cirrus Logic a GlobalFoundries. Ta se zaměřuje na vývoj nových polovodičových procesů v továrně v New Yorku. Tyto technologie mají umožnit výrobu pokročilých integrovaných obvodů, které se uplatní například u Face ID. Do ekosystému Applu se ale zapojují i společnosti zaměřené na materiály a vývoj – například Qnity Electronics nebo HD MicroSystems. Ty budou hrát roli především v oblasti výpočetního výkonu a umělé inteligence.
Připomeňme, rozšíření programu AMP je součástí širšího závazku Applu investovat v USA celkem 600 miliard dolarů během čtyř let. Program přitom už nyní zahrnuje řadu významných partnerů, mezi které patří například Samsung, Broadcom nebo Texas Instruments. „Jsme odhodláni podporovat americké dodavatele zapojené do všech klíčových fází výroby čipů – od nejranějších fází výzkumu a vývoje až po finální výrobu a balení. Chceme, aby Amerika vedla v tomto klíčovém odvětví, a rozšiřujeme naše úsilí o vybudování ekosystému výroby křemíku, který bude přínosem pro inovátory po celé zemi,“ řekl při uvedení programu AMP Sabih Khan, provozní ředitel Applu.