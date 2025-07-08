Apple masivně investuje do výroby v USA. Blíží se čistě americký iPhone?

Apple dnes oznámil významné rozšíření investic do výroby a dodavatelských řetězců v USA. V rámci American Manufacturing Program (AMP) společnost zvýší svou čtyřletou investici na 600 miliard dolarů, což představuje přidání dalších 100 miliard k původním závazkům. „Právě dnes jsme hrdí, že můžeme zvýšit naše investice napříč Spojenými státy na 600 miliard dolarů během čtyř let a zároveň spustit náš nový program American Manufacturing Program,“ uvedl Tim Cook, generální ředitel Applu. „To zahrnuje novou a rozšířenou spolupráci s deseti společnostmi po celé Americe. Tyto firmy vyrábějí komponenty používané v produktech Apple prodávaných po celém světě, a jsme vděční prezidentovi za jeho podporu.“
Program AMP je zaměřen na přesun výroby klíčových komponent a rozvoj pokročilých technologií v rámci USA. Významné partnerské společnosti, například Corning, Texas Instruments, TSMC, Broadcom či MP Materials, budou rozšiřovat výrobu například skla pro iPhony a Apple Watch či polovodičových čipů právě ve Spojených státech amerických. Apple tak hodlá vybudovat kompletní americký dodavatelský řetězec pro své zařízení.
V rámci programu plánuje Apple, kromě jiného, přímo zaměstnat 20 tisíc nových pracovníků, zejména ve výzkumu a vývoji, inženýrství čipů a v oblastech zaměřených na software a umělou inteligenci. Velkou novinkou má být například rozšíření výroby skla v továrně Corningu v Kentucky, kde se budou vyrábět skla pro všechny iPhony a Apple Watch prodávané ve světě.
Vedle výroby hardwaru ale Apple rozšiřuje také kapacitu datových center, například v Severní Karolíně, v Houstonu pak staví novou továrnu na produkci serverů, které budou podporovat Apple Intelligence a cloudové AI služby.
„Inženýři Applu úzce spolupracují s dodavateli po celých Spojených státech, aby vytvářeli křemíkové čipy, které jsou na špičce inovací,“ řekl Sabih Khan, provozní ředitel Applu. „Jsme odhodláni podporovat americké dodavatele zapojené do všech klíčových fází výroby čipů – od nejranějších fází výzkumu a vývoje až po finální výrobu a balení. Chceme, aby Amerika vedla v tomto klíčovém odvětví, a rozšiřujeme naše úsilí o vybudování ekosystému výroby křemíku, který bude přínosem pro inovátory po celé zemi.“
