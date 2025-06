macOS Tahoe má rychlejší Safari, schopnější Spotlight a lepší propojení s iPhonem

Fotografie: Apple

Společně s dalšími operačními systémy od Applu s číslovkou 26 byl dnes uveden také nový macOS Tahoe, jehož hlavní inovací je zbrusu nový vizuál Liquid Glass. Výrobce však nezapomněl ani na několik dalších vychytávek.

Nový macOS Tahoe přináší větší integraci iPhonu do macOS, kdy lze v rámci macOS sledovat živé aktivity z iPhonu. Uživatelé takto mohou sledovat například aktualizace letů, informace o přijíždějícím vozidle přepravní společnosti, výsledky sportovních utkání atd. Upraven byl také Spotlight, tedy systém vyhledávání, který se naučil inteligentně řadit výsledky na základě vyhledávání a zvládá také pokročilé filtrování. Uživatelé tak nyní mohou vyřídit spoustu aktivit přímo skrze Spotlight, ať už se jedná o zaslání e-mailu, vytvoření poznámek, přehrávání podcastů atd., aniž by museli přepínat v rámci samotných aplikací. Další inovací jsou takzvané „Quick Keys“ pro co nejrychlejší přístup k často používaným funkcím.

Zařízení Mac budou chytřejší také díky Apple Intelligence, která bude zajišťovat překlad v reálném čase napříč aplikacemi, jako je FaceTime, telefonní hovor nebo posílání zpráv. Vše s maximálním důrazem na soukromí, neboť budou tyto funkce spoléhat na výpočetní výkon samotného zařízení. Méně podstatnou novinkou je pak možnost upravovat emoji za pomoci ChatGPT. Mezi dalšími vychytávkami najdeme příslib o 50 % rychlejšího načítání stránek skrze prohlížeč Safari. macOS Tahoe 26 má být od dnešního dne dostupný v rámci vývojářské beta verze, veřejná beta bude k dispozici příští měsíc a vydání finální verze macOS Tahoe je plánováno na podzim 2025.