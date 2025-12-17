Nejlepší vánoční dárek: AirPods i Apple Watch jsou v parádní slevě

Nejlepší vánoční dárky
Ať už chcete udělat radost sobě nebo těm nejbližším, zaručený úsměv vykouzlí chytré hodinky od Applu. V parádní akci teď seženete rovnou několik modelů, a to jak osvědčenou klasiku Apple Watch Series 10 a 11 nebo Apple Watch Ultra 2, tak i úplné novinky jako nedávno představené Apple Watch Ultra 3.
Ceny modelů ve slevě:
- Apple Watch Series 10 jen za 8 490 Kč (běžně 9 789 Kč)
- Apple Watch Series 11 jen za 10 990 Kč (běžně 11 790 Kč)
- Apple Watch Ultra 2 jen za 16 990 Kč (běžně 18 889 Kč)
- Apple Watch Ultra 3 jen za 20 990 Kč (běžně 21 990 Kč)
Nepostradatelnou výbavou jsou v dnešní době také kvalitní sluchátka, a právě AirPods zůstávají na vrcholu oblíbenosti. Můžete se u nich spolehnout na ANC (aktivní potlačení zvuku), se kterým udržíte myšlenky i v kanceláři, MHD nebo na rušné ulici. V Mobil Pohotovosti najdete zlevněných rovnou více generací za nejrůznější ceny.
Ceny modelů ve slevě:
- Apple AirPods Pro 2. gen. jen za 4 990 Kč (běžně 5 989 Kč)
- Apple AirPods 3. gen. jen za 3 849 Kč (běžně 3 990 Kč)
- Apple AirPods 4. gen. jen za 4 379 Kč (běžně 4 789 Kč)
- Apple AirPods Max jen za 12 389 Kč (běžně 12 989 Kč)