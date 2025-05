Apple možná opráší MagSafe Battery Pack. Důvodem by mohla být baterie iPhonu 17 Air

Fotografie: Martin Fajmon, mobilenet.cz

Není tomu až tak dávno, co Apple uvedl iPhony mini a především kvůli nim také svou vlastní MagSafe powerbanku. Důvodem přitom byla malá kapacita baterie iPhonů mini, která byla především u modelu iPhone 12 mini alespoň zpočátku po uvedení na trh skutečně špatná. Powerbanka s označením MagSafe Battery Pack (ještě o dost dříve uvedl powerbanku v pouzdru s označením Smart Battery Case, která byla uvedena s příchodem iPhonu 6s) se přestala vyrábět v roce 2023 a od té doby má náhradu pouze v podobě powerbank třetích výrobců, z nichž jsme na mobilenet.cz mnohé otestovali.

Originální powerbanka od Applu nicméně měla mnohé výhody, které powerbanky třetích výrobců nenabídnou. Již v době uvedení na trh spolu s iPhony 12 například podporovala nabíjecí výkon až 15 W, i když pouze v případě, kdy byla připojena k adaptéru o výkonu alespoň 20 W či vyšším. Svým způsobem tak mohla nahradit běžné nabíjení kabelem, neboť je obecně nabíjecí výkon iPhonů (až dodnes) relativně nízký. Navíc disponovala zajímavou technologií, a to ve své podstatě reverzním bezdrátovým nabíjením. V případě nabíjení iPhonu kabelem totiž iPhone dokázal bezdrátově nabíjet také na zádech přicvaknutou powerbanku. Nicméně samotné nabíjení iPhonu powerbankou probíhalo poměrně nízkým výkonem 5 W a ani její energetická hodnota nijak neoslnila. V mAh se jednalo o 1 460 mAh, ačkoliv měla vyšší napětí, a tedy i vzhledem k rozměrům rozumných 11,2 Wh, díky čemuž dokázala plně nabít zmiňovaný iPhone 12 mini.

Nyní se podle serveru The Information (viz theinformation.com) hovoří o návratu tohoto příslušenství, a to především kvůli uvedení iPhonu 17 Air, ačkoliv lze předpokládat, že bude zřejmě kompatibilní i s dalšími iPhony. Právě iPhone 17 Air má disponovat velmi tenkou konstrukcí, která se nepochybně projeví i na velikosti baterie a bylo by bláhové se domnívat, že Apple již u tohoto modelu nasadí novou generaci křemíkové baterie. S kratší výdrží na nabití by však mohla pomoci právě nová originální powerbanka.

Podle dostupných informací Apple předpokládá, že pouze 60 až 70 % uživatelů modelu Air zvládne celý den bez nabíjení, a právě pro ně má připravit tuto powerbanku, která doplní potřebnou energii. Apple podle všeho bude využívat pouze 10 % své výrobní kapacity na produkci iPhonu 17 Air, neboť je možné, že o něj nebude takový zájem. Očekává se, že Air bude disponovat pouze jedním fotoaparátem, nebude mít slot na SIM karty a překvapivě bude mít pouze jeden hlasitý reproduktor, což by mohlo některé potenciální zákazníky odradit.