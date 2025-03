Baterie nového iPhonu 16e přesáhla metu 4 000 mAh. Odrazilo se to na výdrži?

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Jednou z hlavních předností nového iPhonu 16e má být výdrž baterie, kterou výrobce ve svých materiálech prezentuje jako schopnost přehrávat videa až po dobu 26 hodin. Výdrž na jedno nabití by tak měla být lepší než u základního iPhonu 16. Přestože jsme vás dříve informovali o tom, jak velká baterie by se měla nacházet v telefonu, nejnovější rozborka ukazuje, že realita je ještě trochu jiná.

Ve videu známého youtubového kanálu PBKReviews můžeme zahlédnout baterii s kapacitou 4 005 mAh namísto původně uváděných 3 961 mAh, což jsme na rozdíl od tohoto případu neměli možnost přímo ověřit. Bateriový článek je tak výrazně větší, ale je i výdrž skutečně tak skvělá, jak se uvádí?

iPhone 16e již několik dní testujeme, a to i během veletrhu MWC 2025, kde slouží jako náš „hlavní“ telefon se SIM kartou a často funguje i jako hotspot. Energeticky náročnější činnosti, jako je natáčení videí a pořizování fotografií, vzhledem k limitovanému fotoaparátu necháváme na jiném smartphonu, konkrétně Vivo X200 Pro s jeho velmi schopným teleobjektivem. Po dvou dnech používání bez náročného focení a natáčení videí jsou naše dojmy zatím takové, že by výdrž mohla být přeci jen lepší, i když je možné, že se výdrž ještě zlepší, jakmile si baterie a systém lépe „sedne“.

Maximální nabíjecí výkon je podle našeho měření přibližně 26 W.

Telefon zpravidla odpojujeme od nabíječky ráno v 6:00 a zvládne celý den, konkrétně večer okolo 23:00 má baterie přibližně 5 až 10 % kapacity. Výdrž tedy rozhodně není špatná a 1,5 dne, a při šetrnějším používání i 2 dny, jsou reálné, ale očekávání byla ještě o něco vyšší, a to i vzhledem k tomu, že chybí technologie MagSafe, jejímž odstraněním Apple možná ušetřil nějaké místo v konstrukci, aby tak mohl zvětšit baterii, i když to s jistotou nevíme.

Co se týče nabíjecího výkonu, zaznamenali jsme maximum 26 W. Upozorňujeme, že použitý kabel s ukazatelem výkonu nemusí zcela přesně odpovídat realitě, i když by tato hodnota měla být v souladu s tím, jakým výkonem se nabíjí například iPhone 16. Při nabíjení maximálním (zmíněným) výkonem se pak iPhone 16e umí docela zahřát. Není to nic extrémního, ale rozhodně nelze říct, že zůstane studený nebo má pouze pokojovou teplotu. Co se týče rychlosti nabíjení, za půl hodiny nabijete nový iPhone 16e přibližně na 55 %. Přibližně od 75 %, které nabije zhruba za 45 až 50 minut, se však nabíjení zásadně zpomalí, i když nepoužíváte tzv. optimalizované nabíjení, jehož úkolem je poslední část nabíjení zpomalit. Pro zajímavost přikládáme i analýzu vybíjení přímo z iPhonu.