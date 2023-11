Apple zveřejnil finanční výsledky. Tržby ze služeb lámou rekordy

Apple zveřejnil finanční výsledky za čtvrté čtvrtletí fiskálního roku 2023, které skončilo 30. září 2023. Společnost vykázala čtvrtletní tržby ve výši 89,5 miliard dolarů, což je meziroční pokles o 1 %, a čtvrtletní zisk na „zředěnou akcii“ ve výši 1,46 dolaru, což však značí meziroční nárůst o 13 %.

