Skutečná kapacita nového iPhonu 16e konečně odhalena. Kolik mAh se v něm ukrývá?

Fotografie: Apple

Ve světle prvních zahraničních recenzí nového iPhonu 16e byla odhalena i reálná kapacita jeho baterie. Sám výrobce se při představení chlubil fantastickou výdrží, konkrétně až 26 hodinami přehrávání videa, což je metrika, kterou cupertinský gigant s oblibou používá, ovšem reálnou výdrž telefonu příliš neobjasní. Apple tradičně tají kapacitu baterie svých iPhonů a ta je obvykle odhalena až při rozborce zařízení. Jak je na tom tedy nový iPhone 16e?

Výrobce nasadil baterii, která je o rovných 400 mAh větší než u stejně velkého a o 3 gramy těžšího iPhonu 16. Nárůst je v tomto kontextu tedy poměrně markantní a možná je i důvodem, proč pod zády telefonu nenajdeme magnety pro uchycení MagSafe, ačkoli v tuto chvíli pouze spekulujeme. Srovnání s ostatními iPhony 16 vypadá následovně:

iPhone 16 Pro Max: 4 685 mAh

4 685 mAh iPhone 16 Pro: 3 582 mAh

3 582 mAh iPhone 16 Plus: 4 674 mAh

4 674 mAh iPhone 16: 3 561 mAh

3 561 mAh iPhone 16e: 3 961 mAh

Více než 10% nárůst kapacity baterie oproti iPhonu 16 je rozhodně vítaný, i když je zároveň zřejmé, že křemíková technologie nebyla nasazena. Youtuber Dave2D (viz jeho recenze na youtube.com), který kapacitu baterie odhalil, uvádí, že kontinuální načítání stránky Reddit při připojení iPhonu přes Wi-Fi zvládla novinka po dobu 12 hodin a 54 minut. Standardní iPhone 16 v tomto testu vydržel 11 hodin a 17 minut. Další recenzent, Patrick Holland ze serveru CNET (viz cnet.com), uvádí, že iPhone 16e během šestidenního testování nabíjel pouze třikrát, a to navzdory tomu, že na něm hrál hry, používal často Apple Intelligence a obecněn jej intenzivně používal. S použitím 30W nabíječky se pak novinka dle jeho měření nabila z 0 na 59 % za 30 minut.

Z výše uvedeného lze usuzovat, že nový iPhone 16e bude bez problémů dvoudenním smartphonem, který v oblasti výdrže na nabití rozhodně nezklame. V tomto ohledu je pouze nutné počítat s již zmíněnou absencí MagSafe, avšak obyčejné bezdrátové nabíjení Qi omezeným výkonem 7,5 W je stále k dispozici.