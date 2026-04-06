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Apple posiluje svou pozici v Evropě. U našich sousedů vzniká centrum pro vývojáře

Marek Vacovský
Apple posiluje svou pozici v Evropě. U našich sousedů vzniká centrum pro vývojáře
Fotografie: Apple
  • Apple v berlínské čtvrti Mitte otevře technologické centrum zaměřené na podporu evropských vývojářů
  • Zařízení nabídne workshopy, osobní konzultace s experty a přístup k nejnovějším nástrojům pro systémy od iOS po visionOS

Apple oficiálně oznámil (viz apple.com), že v průběhu letošního roku otevře v Berlíně své vůbec první evropské vývojářské centrum. Nové moderní pracoviště vyroste v prestižní technologické a startupové čtvrti Mitte a jeho hlavním cílem bude poskytnout vývojářům z celé Evropy přímý přístup k odborníkům společnosti Apple, nejnovějším technologiím a vzdělávacím programům. Berlínská pobočka se tímto krokem zařadí po bok globálních center, která Apple již dříve vybudoval v Cupertinu, Šanghaji, Singapuru a Bengalúru.

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Evropa je domovem výjimečné komunity vývojářů, kteří vytvářejí aplikace posilující lidské propojení, podporující kreativitu a pohánějící inovace,“ uvedla Susan Prescott, viceprezidentka společnosti Apple pro celosvětové vztahy s vývojáři. „Vždy jsme věřili, že když mají vývojáři k dispozici ty správné nástroje a prostředky, aby mohli odvádět svou nejlepší práci, následují úžasné věci. Na této víře je postaveno i toto centrum a už teď se těšíme, co dalšího komunita vytvoří.

Nové centrum je každopádně navrženo tak, aby dokázalo vyhovět potřebám vývojářských týmů všech velikostí – od nezávislých tvůrců až po velké korporace. Architektonické řešení interiéru sází na moderní, minimalistický design s využitím dřevěných prvků, odpočinkových zón a specializovaných školících místností vybavených nejmodernější technikou. Prostory budou sloužit mimo jiné pro:

  • Osobní workshopy a semináře: Zaměřené na zvyšování kvality, designu a výkonu aplikací.
  • Individuální konzultace: Možnost řešit specifické technické výzvy přímo s inženýry Applu.
  • Specializované laboratoře: Hands-on podpora poskytovaná experty v několika světových jazycích.

Program přitom bude pokrývat kompletní portfolio operačních systémů Apple, včetně iOS, iPadOS, macOS, tvOS, watchOS a visionOS.

apple.com
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