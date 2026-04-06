Apple posiluje svou pozici v Evropě. U našich sousedů vzniká centrum pro vývojáře

Apple oficiálně oznámil (viz apple.com), že v průběhu letošního roku otevře v Berlíně své vůbec první evropské vývojářské centrum. Nové moderní pracoviště vyroste v prestižní technologické a startupové čtvrti Mitte a jeho hlavním cílem bude poskytnout vývojářům z celé Evropy přímý přístup k odborníkům společnosti Apple, nejnovějším technologiím a vzdělávacím programům. Berlínská pobočka se tímto krokem zařadí po bok globálních center, která Apple již dříve vybudoval v Cupertinu, Šanghaji, Singapuru a Bengalúru.
„Evropa je domovem výjimečné komunity vývojářů, kteří vytvářejí aplikace posilující lidské propojení, podporující kreativitu a pohánějící inovace,“ uvedla Susan Prescott, viceprezidentka společnosti Apple pro celosvětové vztahy s vývojáři. „Vždy jsme věřili, že když mají vývojáři k dispozici ty správné nástroje a prostředky, aby mohli odvádět svou nejlepší práci, následují úžasné věci. Na této víře je postaveno i toto centrum a už teď se těšíme, co dalšího komunita vytvoří.“
Nové centrum je každopádně navrženo tak, aby dokázalo vyhovět potřebám vývojářských týmů všech velikostí – od nezávislých tvůrců až po velké korporace. Architektonické řešení interiéru sází na moderní, minimalistický design s využitím dřevěných prvků, odpočinkových zón a specializovaných školících místností vybavených nejmodernější technikou. Prostory budou sloužit mimo jiné pro:
- Osobní workshopy a semináře: Zaměřené na zvyšování kvality, designu a výkonu aplikací.
- Individuální konzultace: Možnost řešit specifické technické výzvy přímo s inženýry Applu.
- Specializované laboratoře: Hands-on podpora poskytovaná experty v několika světových jazycích.
Program přitom bude pokrývat kompletní portfolio operačních systémů Apple, včetně iOS, iPadOS, macOS, tvOS, watchOS a visionOS.