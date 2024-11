Satelitní konektivita iPhonů je s námi už dva roky. Překvapivě zatím stále zdarma

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

S příchodem řady iPhonů 14 Apple představil také funkci, kterou mu mohou do dnešního dne většina výrobců závidět. Jedná se o tzv. satelitní konektivitu, která umožňuje propojení iPhonů se satelity, čímž je zajištěna konektivita takřka za všech okolností a není potřeba se spoléhat pouze na mobilní síť. V rámci uvedení této novinky, která se postupně rozšířila, je dnes satelitní konektivita dostupná v řadě zemí (zatím však nikoliv v ČR). Zajímavostí přitom je, že dle původního „plánu“ společnosti Apple měla být již tato funkce zpoplatněná. Konkrétně k tomu mělo dojít v tomto měsíci po dvou letech fungování, nicméně Apple v minulém roce přidal rok bezplatného užívání navíc. Otázkou tak zůstává, jaké má Apple plány se satelitní konektivitou do budoucna, a kdy ji hodlá zpoplatnit.

Na oficiálních stránkách apple.com se pak dozvíme, že satelitní konektivita je zdarma po aktivaci iPhonů 14 či novějších modelů.

S rozšiřováním podpory této funkce a investováním do společnosti Globalstar, která disponuje sítí satelitů (Apple je částečný majitel společnosti a investoval do ní desítky miliard korun), je zpoplatnění služby zřejmě nevyhnutelné. Alternativně by mohl Apple cenu této služby promítnout již do ceny iPhonů jako takových, což by zcela jistě vyvolalo menší pozdvižení. Kontroverzní u zpoplatnění tohoto typu služby je jistě fakt, že může satelitní konektivita zachránit život v případě, že jste odříznutí od světa a potřebujete pomoc. Apple však relativně nedávno také oznámil možnost používat satelitní konektivitu rovněž v rámci komunikace mezi uživateli skrze textové zprávy i s podporou emoji.

Konkrétně v České republice zřejmě neexistuje velké množství míst, kde by nebylo k dispozici mobilní pokrytí alespoň jednoho z operátorů a bylo tak možné použít nouzové volání, tudíž nás absence satelitní konektivity nemusí až tak trápit. Rozhodně se však jedná o užitečnou funkci. Ohledně zpoplatnění se pak také nabízí možnost satelitní konektivitu mít možnost jednoduše aktivovat, respektive si zaplatit až ve chvíli, kdy je to skutečně potřeba. Na druhou stranu by pak zřejmě velké množství zákazníků využívalo službu pouze tímto způsobem. Osobně se domnívám, že nejlepší cestou je promítnout cenu služby již do konečného produktu a nad rámec toho zpoplatnit pouze možnost klasického textování skrze satelitní konektivitu.