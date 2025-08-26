Těšíte se? Apple Watch Ultra 3 mají získat satelitní konektivitu a 5G

mobilenet.cz na sociálních sítích

Michal Pavlíček
1
Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz
  • Apple údajně vymění dodavatele modemů, upřednostní MediaTek
  • Satelitní konektivita má být u Apple Watch velkou konkurenční výhodou

Podle známého reportéra Marka Gurmana z agentury Bloomberg se letošní Apple Watch Ultra 3 dočkají klíčových vylepšení, která je posunou do popředí trhu s chytrými hodinkami. Mezi nejvýznamnější novinky patří podpora satelitní konektivity a nový 5G mobilní modem.

Současné Apple Watch Ultra 2

Satelitní konektivita pro nouzové zprávy, kterou Apple poprvé představil s iPhonem 14, se tak poprvé objeví i v hodinkách. Uživatelé budou moci posílat textové zprávy i mimo dosah mobilní sítě a Wi-Fi, což je klíčové pro dobrodruhy, turisty a horolezce, kteří se často pohybují v odlehlých oblastech. Funkce, která původně sloužila pouze pro nouzové situace, byla v iOS 18 rozšířena a umožňuje posílat zprávy jakémukoli kontaktu. Apple chce tuto novou schopnost prodat jako klíčovou výhodu, která hodinky Ultra odliší od konkurence, jako je například Garmin.

Další významnou změnou je přechod na nový mobilní modem. Apple údajně plánuje opustit modemy Intel a přejít na čipy od společnosti MediaTek, které podporují 5G RedCap. Tato technologie je optimalizovaná pro nositelná zařízení, nabízí nízkou spotřebu energie a dostatečnou rychlost. Současné modely Apple Watch stále používají starší 4G LTE, což je v kontrastu s iPhony, které podporu 5G mají již několik let. Očekává se, že nové Apple Watch Ultra 3 budou představeny v září 2025, zřejmě po boku nové generace iPhonů 17.

Martin Jeřábek
Martin Jeřábek
Naposledy upraveno: 14:17
