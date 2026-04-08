Apple čelí v Rusku soudu. Odmítl předinstalovávat státní aplikace

Ruský Federální antimonopolní úřad otevřel řízení proti Applu. Důvodem je neplnění legislativních požadavků, které výrobcům elektroniky ukládají povinnost předinstalovávat do zařízení prodávaných v Rusku vybrané domácí aplikace. Informaci přinesla agentura Reuters (viz reuters.com) s odkazem na ruskou státní tiskovou agenturu RIA.
Jádrem současného sporu je odmítnutí Applu předinstalovat do svých zařízení státní komunikační aplikaci MAX a ruský obchod s aplikacemi RuStore. Ruské úřady již v červnu udělily společnosti lhůtu do 15. července, aby napravila to, co Kreml označuje za „diskriminační přístup k domácímu softwaru“. Ačkoli Apple v reakci částečně ustoupil a v aktualizaci systému iOS umožnil předinstalaci ruského vyhledávače, požadavkům týkajícím se aplikací MAX a RuStore nevyhověl.
Jak dodává 9to5mac.com (viz 9to5mac.com), napětí mezi Cupertinem a ruskými orgány každopádně trvá již od roku 2019, kdy Rusko schválilo zákon o povinné předinstalaci domácího softwaru. Po nabytí účinnosti v roce 2021 Apple přistoupil na kompromis, v jehož rámci se uživatelům při prvním nastavení zařízení zobrazovala nabídka doporučených ruských aplikací.
Situace se však zásadně vyhrotila po ruské invazi na Ukrajinu v březnu 2022, kdy Apple pozastavil prodej svých produktů i jejich vývoz do Ruska a z globálního obchodu App Store odstranil aplikaci stanice RT či agentury Sputnik. V průběhu letošního roku Apple v rámci dodržování mezinárodních sankcí odstranil z ruského App Storu také aplikaci MAX a řadu dalších služeb vývojářské společnosti VK, na což Rusko reagovalo ještě intenzivnějším tlakem.
Zatím není jasné, jakým postihům může Apple v případě uznání viny čelit. Ruské úřady však v minulosti ukázaly, že se nebojí vyměřovat astronomické sankce — například vůči společnosti Google uplatnily kvůli blokování prokremlských kanálů na platformě YouTube kumulativní pokutu v řádu decilionů rublů. Nijak si tím nicméně nepomohly. Uvidíme, zda Kreml u Applu uspěje více, ale nemyslíme si to.
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