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Apple čelí v Rusku soudu. Odmítl předinstalovávat státní aplikace

Marek Vacovský
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Apple čelí v Rusku soudu. Odmítl předinstalovávat státní aplikace
Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz
  • Ruský antimonopolní úřad zahájil oficiální řízení proti společnosti Apple kvůli neplnění zákonných požadavků na předinstalaci domácího softwaru
  • Americká technologická firma odmítla do svých zařízení začlenit státní messenger MAX a ruský obchod s aplikacemi RuStore, které Rusko vyžaduje
  • Spor mezi Moskvou a Applem se prohlubuje v důsledku mezinárodních sankcí, kvůli nimž Apple ze svého obchodu postupně odstraňuje ruské aplikace

Ruský Federální antimonopolní úřad otevřel řízení proti Applu. Důvodem je neplnění legislativních požadavků, které výrobcům elektroniky ukládají povinnost předinstalovávat do zařízení prodávaných v Rusku vybrané domácí aplikace. Informaci přinesla agentura Reuters (viz reuters.com) s odkazem na ruskou státní tiskovou agenturu RIA.

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Jádrem současného sporu je odmítnutí Applu předinstalovat do svých zařízení státní komunikační aplikaci MAX a ruský obchod s aplikacemi RuStore. Ruské úřady již v červnu udělily společnosti lhůtu do 15. července, aby napravila to, co Kreml označuje za „diskriminační přístup k domácímu softwaru“. Ačkoli Apple v reakci částečně ustoupil a v aktualizaci systému iOS umožnil předinstalaci ruského vyhledávače, požadavkům týkajícím se aplikací MAX a RuStore nevyhověl.

Jak dodává 9to5mac.com (viz 9to5mac.com), napětí mezi Cupertinem a ruskými orgány každopádně trvá již od roku 2019, kdy Rusko schválilo zákon o povinné předinstalaci domácího softwaru. Po nabytí účinnosti v roce 2021 Apple přistoupil na kompromis, v jehož rámci se uživatelům při prvním nastavení zařízení zobrazovala nabídka doporučených ruských aplikací.

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Situace se však zásadně vyhrotila po ruské invazi na Ukrajinu v březnu 2022, kdy Apple pozastavil prodej svých produktů i jejich vývoz do Ruska a z globálního obchodu App Store odstranil aplikaci stanice RT či agentury Sputnik. V průběhu letošního roku Apple v rámci dodržování mezinárodních sankcí odstranil z ruského App Storu také aplikaci MAX a řadu dalších služeb vývojářské společnosti VK, na což Rusko reagovalo ještě intenzivnějším tlakem.

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Zatím není jasné, jakým postihům může Apple v případě uznání viny čelit. Ruské úřady však v minulosti ukázaly, že se nebojí vyměřovat astronomické sankce — například vůči společnosti Google uplatnily kvůli blokování prokremlských kanálů na platformě YouTube kumulativní pokutu v řádu decilionů rublů. Nijak si tím nicméně nepomohly. Uvidíme, zda Kreml u Applu uspěje více, ale nemyslíme si to.

9to5mac.com, reuters.com, ,
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Ben Ben
Ben Ben
Dostane taky, jak Google přes 2 kvintiliardy dolarů, protože ti východní primitivové neumí ani počítat? 🤣
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Martin Jeřábek
Martin Jeřábek
Se divím že tam Apple stále funguje :D
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