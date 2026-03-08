Skládací iPhone na „operativní leasing“? Brali byste ho za 2 tisíce měsíčně?

Historicky první skládací iPhone od společnosti Apple je na spadnutí. Dlouho očekávaný model, o kterém se v kuloárech hovoří pod názvy iPhone Ultra nebo iPhone Fold, by měl podle nově uniklých informací (viz fonearena.com) debutovat již letos v září po boku tradiční řady iPhonů 18 Pro.
Power On: Apple is reinventing itself as the world’s biggest subscription, with Apple Upgrade being its path to its next trillion dollars of growth. https://t.co/3aouZVsmsg— Mark Gurman (@markgurman) August 2, 2026
Podle známého analytika Marka Gurmana z agentury Bloomberg (viz bloomberg.com) se bude cena skládacího iPhonu pohybovat poměrně vysoko a přesáhne hranici 2 tisíc dolarů, což je v přepočtu přibližně 42 tisíc korun. Apple si je nicméně vysoké pořizovací ceny vědom, a i proto bude novinka jedním z hlavních produktů zařazených do nově spuštěného leasingového programu Apple Upgrade, o kterém jsme vás na mobilenet.cz informovali.
Díky Apple Upgrade tedy nebudou muset zájemci platit takto vysokou částku, ale zařízení si budou moci pronajmout za měsíční poplatek pohybující se v rozmezí 60 až 70 dolarů, tedy přibližně 1 260 až 1 470 Kč (bez daní, samozřejmě). Na konci leasingového období se pak uživatelé sami rozhodnou, zda přejdou na novější model, telefon vrátí, nebo doplatí zbývající hodnotu a přístroj si ponechají.
Z dřívějška přitom víme, že připravovaný iPhone Ultra nejspíše nabídne konstrukci typu kniha – v zavřeném stavu disponuje pohodlným 5,5" displejem, po rozevření se však promění v kompaktní pracovní nástroj s úhlopříčkou 7,8" a poměrem stran 4:3, což nabídne zážitek srovnatelný s iPadem mini. V otevřeném stavu navíc má měřit pouhých 4,5 mm na tloušťku. Aby se takto extrémně tenké tělo neohýbalo, šasi kombinuje titan s hliníkem a samotný pant využívá vysoce odolný tekutý kov. Zásadním posunem je také eliminace viditelného ohybu uprostřed obrazovky – díky speciálnímu opticky čirému lepidlu a pokročilým displejovým panelům od Samsungu má být rýha v místě ohybu prakticky neviditelná na pohled i na dotek.
Vzhledem k minimální tloušťce se do těla ovšem již nevejde komplexní senzorový systém pro Face ID. Apple se proto vrací k technologii Touch ID, která bude integrována přímo do zapínacího tlačítka na boku přístroje. Výkon má každopádně dodat nejnovější čipset Apple A20 Pro vyrobený 2nm procesem, kterému bude sekundovat 12 GB operační paměti. Navzdory tenkému profilu telefon dostane baterii s vysokou hustotou a kapacitou v rozmezí 5 400 až 5 800 mAh, což bude nejvíce v historii iPhonů.
Určitý ústupek však čeká fotového vybavení – na zadní straně mají být v horizontálním modulu pouze dva 48Mpx snímače, tedy hlavní a ultraširokoúhlý. Pro třetí objektiv již v tenkém šasi nezbylo místo a pomyslného Černého Petra si vytáhl teleobjektiv.
Významné změny se odehrají také na poli softwaru – iOS 27 přinese nepřekvapivě úpravy navržené přímo na míru ohebnému displeji. Uživatelé tedy budou moci vůbec poprvé na iPhonu využívat plnohodnotný multitasking s režimem rozdělené obrazovky a bočními ovládacími panely pro pohodlnou práci ve dvou aplikacích současně. Očekává se, že prodej bude zahájen na podzim 2026, přičemž některé zprávy naznačují, že dostupnost zařízení může být až do konce roku poměrně omezená.