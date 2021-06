watchOS 8 se zaměří na zdraví, sport a fotografie

Fotografie: Apple

Spousta nově představených funkcí operačních systémů od Applu se točila kolem zdraví. Chytré hodinky jsou z veškeré elektroniky uživateli nejblíže a pomocí množství nejrůznějších senzorů je lze využít ke sledování zdraví. Nový design tak má například aplikace pro dýchání, která by vás měla pozitivně naladit také pomocí optimistických citátů. Daleko důležitější je však vylepšené monitorování spánku, které lépe využívá senzory, a dokáže tak sledovat například vaše dýchání. V případě nepravidelností nebo jiných problémů vás na ně upozorní.

Dalších úkolem chytrých hodinek je motivovat jejich vlastníky ke cvičení. A to nejenom pomocí sledování výkonnostních metrik, ale také poslouží jako virtuální trenér. Nově s pomocí Apple Watch můžete cvičit tchaj-ťi nebo pilates a obojí by vás mělo také zbavit stresu. Vylepšený je i program Apple Fitness Plus – vedle nového cvičení nabízí i speciální playlisty.

Mám tě stále u sebe

watchOS 8 dále nabídne lepší práci s vytvářením uživatelských ciferníků. Coby tapetu si podle Applu lidé nejčastěji volí fotky svých nejbližších. Novinka vám je pomůže vybrat, přizpůsobit hodinkám a také je efektně rozpohybuje.

Přímo na hodinkách si pak můžete prohlížet fotografie a sdílet je. Na to navazuje i lepší zadávání textu, vedle diktování máte možnost psát prstem po displeji, snadno editovat vložený text a samozřejmě nesmí chybět ani široká nabídka emoji.