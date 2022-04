Aplikace Můj Albert oslavuje rok provozu a přes 1,4 milionu uživatelů

Fotografie: Albert

Věrnostní aplikaci Albertu, která slaví tento měsíc rok od uvedení, si stáhlo už více než 1,4 milionu uživatelů. Můj Albert nabízí řadu funkcí a benefitů včetně možnosti upřednostnit elektronickou účtenku před papírovou. Tuto variantu využívají už čtyři pětiny ze všech zákazníků, kteří si zatím založili svůj účet. Díky tomu společně s Albertem ušetřili za první rok 19 tun účtenek, které představují řadu v délce 6 400 kilometrů.

Pokud bychom účtenky vyskládali za sebe, jejich řada by dosáhla z Prahy až do Londýna, a to celkem 6krát. „Ač jsme provedli několik zkrácení našich pokladních bloků a nabízíme zákazníkům na výběr mezi zjednodušenou EET účtenkou a klasickou, z hlediska ochrany přírody a úspory papíru představuje ideální variantu právě elektronická účtenka. Velmi nás těší, že tolik zákazníků s námi a naší aplikací pomáhá životnímu prostředí,“ popisuje Jiří Mareček, ředitel komunikace obchodů Albert.

Aplikace zároveň ani nenabízí variantu v podobě plastové kartičky. Ta totiž ani zdaleka neumí pokrýt všechny funkce, které Můj Albert poskytuje. Proto je nezbytné používat aplikaci. A právě díky neexistenci plastové kartičky se šetří tuny plastu, které jsou na výrobu kartiček běžných věrnostních programů zapotřebí.

Můj Albert slouží jako věrnostní program, aktuální leták, nákupní seznam, inspirace v podobě více než tisícovky receptů a nabízí i Albert magazín. Uživatele odměňuje kredity za všechny nákupy, a navíc za výběr zdravých produktů.