Kdo je kdo ve skupině? WhatsApp hlásí hodně užitečnou novinku

WhatsApp vstupuje do nového roku s několika praktickými novinkami, které cílí na každodenní používání skupinových chatů. Ty dnes slouží nejen k běžné komunikaci s rodinou a přáteli, ale také k plánování akcí, organizaci týmů nebo koordinaci pracovních i zájmových skupin, jak jistě ví každý z nás. Nové funkce každopádně mají společný cíl – zpřehlednit konverzace, usnadnit orientaci mezi členy a nabídnout více prostoru pro vyjádření.
Jednou z hlavních novinek jsou členské štítky, které umožňují uživatelům označit svou roli v konkrétní skupině. Štítky jsou plně přizpůsobitelné a fungují nezávisle pro každou skupinu zvlášť. Uživatel tak může v jednom chatu vystupovat jako „táta Anny“ a v jiném třeba jako „brankář“ nebo „organizátor“. Funkce přináší větší přehlednost zejména ve větších skupinách, kde se členové osobně neznají.
Další novinkou jsou samolepky s vlastním textem. Jakékoli slovo nebo krátkou frázi díky nim lze nově proměnit v samolepku přímo přes vyhledávač samolepek. Tyto samolepky pak jde ukládat do balíčků bez nutnosti je nejprve odesílat do chatu. Nově také WhatsApp umožňuje u událostí ve skupinách nastavit vlastní předběžná připomenutí. Pozvaní členové tak dostanou upozornění ve správný čas. Cílem funkce je snížit riziko zapomenutých termínů a zlepšit organizaci skupinových aktivit.